زنگ خطر برای بزرگترین پالایشگاه خصوصی کشور و هزاران کارگر به صدا درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، امنیت شغلی کارگران بومی بندرعباس در گرو تأمین خوراک نفتی قرار گرفته و پالایش نفت آفتاب هرمزگان زیر تیغ بوروکراسی در حال جان دادن است.
عدم تخصیص پایدار خوراک، امنیت شغلی بیش از ۲۷۰۰ نفر را در پالایشگاه آفتاب هرمزگان تهدید میکند؛ کارگران با راهاندازی کارزار اینترنتی خواستار اقدام فوری دولت شدند «https://www.karzar.net/243988»
گروه اقتصاد و انرژی - پالایشگاه نفت آفتاب، بزرگترین پالایشگاه کاملاً خصوصی کشور به دلیل عدم تخصیص پایدار خوراک بخش اعظم ظرفیت تولید خود را از دست داده است، این بحران که امنیت شغلی بیش از ۲۷۰۰ کارگر و متخصص این مجموعه را به خطر انداخته، با منویات رهبری، سیاستها و برنامههای دولت در حمایت از تولید ملی و بخش خصوصی مغایرت دارد.
از افتتاح طرح توسعه تا خطر توقف تولید
پالایشگاه نفت آفتاب طی سالها فعالیت توانسته است با ایجاد اشتغال پایدار و افزایش ظرفیت تولید فرآوردههای نفتی، در فهرست صد شرکت برتر ایران قرار گیرد و عنوان صادرکننده نمونه کشور را نیز از آن خود کند.
اهمیت این مجموعه تا آنجا بود که در بهمنماه ۱۴۰۲ و در راستای سیاستهای دولت سیزدهم مبنی بر حمایت از بخش خصوصی، فاز جدید توسعهای آن با ظرفیت اسمی ۲۵ هزار بشکه در روز با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت به بهرهبرداری رسید؛ طرحی که ظرفیت تولید و اشتغالزایی این واحد را به شکل چشمگیری افزایش داد.
اما اکنون، با گذشت تنها چند ماه از آن افتتاح، تولید این پالایشگاه به دلیل «قطع و کاهش شدید سهمیه خوراک» (نفت خام و میعانات گازی) به حالت نیمهتعطیل درآمده و با حداقل ظرفیت خود فعالیت میکند. این چالش حیاتی، که با موانع اداری در زمینه واگذاری اراضی مورد نیاز برای طرحهای توسعهای آینده همراه شده، چشمانداز فعالیت بزرگترین سرمایهگذاری خصوصی در صنعت پالایشگاهی کشور را در هالهای از ابهام فرو برده است.
صدای کارگران به گوش مسئولان خواهد رسید؟
در پی این بحران، کارگران و کارکنان پالایشگاه آفتاب که نگران آینده شغلی خود و خانوادههایشان هستند، با راهاندازی یک کارزار اینترنتی خطاب به رئیسجمهور و وزیر نفت، خواستار رسیدگی فوری به این معضل شدهاند. امضاءکنندگان این کارزار که شمارشان به هزاران نفر رسیده، تأکید کردهاند که تعلل در تأمین خوراک این واحد تولیدی، میتواند به یک بحران اجتماعی و اقتصادی جدید در استان هرمزگان منجر شود. آنها هدف خود را رساندن «صدای کارگران، کارمندان و سرمایهگذاران بخش خصوصی» به گوش عالیترین مقامات اجرایی کشور عنوان کردهاند.
همزمان، نمایندگان مجلس نیز به این موضوع واکنش نشان دادهاند. احمد مرادی، نماینده بندرعباس و عضو کمیسیون انرژی مجلس، با انتقاد از عدم تأمین خوراک پالایشگاه آفتاب، حمایت از این مجموعه را وظیفهای همگانی خواند و تأکید کرد که دولت و مجلس موظفند اجازه ندهند تنها پالایشگاه تمامخصوصی کشور به دلیل مشکلاتی که به سادگی قابل حل است، به تعطیلی کشانده شود.
حمایت از تولید؛ در حرف یا در عمل؟
شرایط فعلی پالایشگاه آفتاب در حالی رقم خورده است که همواره تأکید رهبر معظم انقلاب بر «میدان دادن به بخش خصوصی» و «رفع موانع کسبوکار» بوده و دولت نیز حمایت از سرمایهگذاری و تسهیل فرآیندهای تولیدی را سرلوحه برنامههای خود قرار داده است.
کارشناسان و مسؤولان محلی معتقدند حل گرههای این مجموعه نیازمند تصمیمات پیچیده سیاسی نیست و تنها به اراده مدیریتی و همکاری دستگاههای مسئول بستگی دارد. به گفته آنان، سرنوشت یک سرمایهگذاری کلان ملی و اشتغال هزاران نفر آنهم در شرایط ویژه کشور در ابعاد مختلف اقتصادی و بین المللی، اکنون در گرو تصمیمات دولت و وزارت نفت است. تداوم وضع موجود نه تنها اعتماد بخش خصوصی به وعدههای حمایتی دولت را خدشهدار میکند، بلکه میتواند ظرفیت ارزشمندی را از چرخه اقتصاد کشور خارج سازد.
چشم امید کارگران و متخصصان پالایشگاه آفتاب اکنون به اقدامات عملی و فوری دولت دوخته شده تا با تأمین پایدار خوراک، از خاموشی چراغ این واحد تولیدی مهم جلوگیری کرده و پیام روشنی به فعالان اقتصادی کشور مخابره شود که حمایت از تولید ملی، فراتر از شعار و جناحبندیهای سیاسی، در عمل نیز محقق خواهد شد.
