به گزارش خبرگزاری مهر، با صدور حکمی از سوی سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، برزین ضرغامی به عنوان معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی این وزارتخانه منصوب شد.
در این مراسم که صبح امروز شنبه ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۵ با حضور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، مدیران و کارکنان معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی در سالن فجر وزارتخانه برگزار شد، از خدمات بهروز ندایی در دوران سرپرستی این معاونت تجلیل شد.
در این نشست، بر ضرورت تداوم مسیر سیاستگذاری، تقویت ظرفیتهای اجرایی و ایجاد پیوند موثر میان اقتصاد خلاق و توسعه بازار صنایعدستی تاکید شد.
تاکید وزیر بر تدوین برنامه جامع توسعه صنایعدستی
سیدرضا صالحیامیری در این نشست بر تدوین برنامه جامع توسعه صنایعدستی با رویکرد سرمایهگذاری هدفمند و توسعه این حوزه تا پایان دولت تاکید کرد؛ برنامهای که قابلیت تبدیل شدن به برنامههای پنجساله، میانمدت و بلندمدت را داشته باشد.
راهاندازی ستاد صنایعدستی خلاق با هدف سیاستگذاری، هماهنگی و توسعه زیستبوم صنایعدستی خلاق ایران، از دیگر محورهای مورد تاکید وزیر بود.
وی همچنین بر تدوین بسته جامع مشوقها و حمایتها از هنرمندان، صنعتگران و فعالان حوزه صنایعدستی، با نگاه به صنایعدستی به عنوان یک بخش پیشران اقتصادی، تاکید کرد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزاری نمایشگاههای دائمی صنایعدستی در تهران و مراکز استانها بهصورت فصلی، ششماهه و سالانه را از دیگر ضرورتهای این حوزه عنوان کرد و خواستار اصلاح نگاه موجود به نمایشگاهها شد.
صالحیامیری تاکید کرد: نمایشگاه باید محل معرفی آخرین دستاوردهای صنایعدستی باشد و فروش محصولات در قالب فروشگاهها و بازارچههای صنایعدستی انجام شود.
تشکیل شورای راهبردی صنایعدستی با حضور مدیران، صاحبنظران، استادان، پیشکسوتان و جوانان خلاق و توانمند این حوزه، از دیگر موضوعات مورد تاکید وزیر بود.
وی تاکید کرد که در انتخاب اعضای این شورا باید از ظرفیت جوانان خلاق و توانمند نیز بهره گرفت.
صالحیامیری همچنین بر ایجاد صندوق حمایت از کارگاهها و هنرمندان صنایعدستی با هدف تامین حمایت مالی، رفع مشکلات اضطراری کارگاهها و توسعه فعالیتهای تولیدی تاکید کرد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بر استفاده از ظرفیت استارتاپها و فناوریهای نوین برای تغییر ریل در تولید، بازاریابی، عرضه و فروش صنایعدستی تاکید کرد.
راهاندازی سامانه جامع خرید و فروش صنایعدستی در سطح کشور، طراحی و توسعه نظام جامع آنلاین و پلتفرمهای فروش برای اتصال تولیدکنندگان به بازار و مصرفکنندگان و برگزاری نمایشگاههای مجازی و توسعه رویدادهای دیجیتال برای معرفی و عرضه محصولات و توسعه بازار، از دیگر محورهای مورد اشاره او بود.
صالحیامیری همچنین بر شناسایی، برجستهسازی و حمایت از برندهای شاخص صنایعدستی و تقویت جایگاه برندهای ملی این حوزه تاکید کرد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بر ایجاد ارتباط میان آژانسهای گردشگری و بازارهای صنایعدستی و قرار دادن بازارچهها و مراکز عرضه صنایعدستی به عنوان یکی از مقاصد تورهای گردشگری تاکید کرد.
توسعه بازارچههای موقت، فصلی، نیمهدائمی و دائمی صنایعدستی در نقاط مختلف کشور نیز از دیگر موضوعات مورد تاکید صالحیامیری بود.
حمایت از پیشکسوتان و تقویت جایگاه صنایعدستی در جامعه
صالحیامیری بر برگزاری برنامههای تجلیل از چهرههای ماندگار و پیشکسوتان صنایعدستی بهمنظور حفظ جایگاه آنان و ایجاد انگیزه برای نسل جوان تاکید کرد.
وی همچنین تدوین و ثبت تاریخ شفاهی پیشکسوتان صنایعدستی و مستندسازی میراث و تجربیات آنان را ضروری دانست.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به فرهنگسازی برای ترویج خرید و اهدای صنایعدستی در خانوادهها، سازمانها و ساختار رسمی کشور، با هدف تبدیل صنایعدستی به یک هدیه فرهنگی، اشاره کرد.
طراحی سبدهای هدیه صنایعدستی در سطوح مختلف برای وزیران، معاونان، سفیران و مسئولان، بهمنظور استفاده از صنایعدستی ایرانی در مناسبات داخلی و خارجی، از دیگر پیشنهادهای مطرحشده در این نشست بود.
صالحیامیری بر توسعه و گسترش پوششهای بیمهای هنرمندان صنایعدستی و استفاده از ظرفیتهای موجود برای تامین منابع بیمهای این قشر تاکید کرد.
وی همچنین به تدوین برنامه جامع توسعه صادرات صنایعدستی با هدف تسهیل حضور هنرمندان و تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای بینالمللی و توسعه بازارهای هدف اشاره کرد.
حضور هدفمند در بازارهای بینالمللی و نمایشگاههای تخصصی جهانی، ایجاد شبکههای تجاری و صادراتی و استفاده از ظرفیت پلتفرمهای بزرگ جهانی برای عرضه صنایعدستی ایران، از دیگر محورهای مورد اشاره وزیر بود.
ارتقای کیفیت و پیوند صنایعدستی با گردشگری تجربهمحور
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بر ارتقای کیفیت صنایعدستی ایران، حمایت از محصولات اصیل، مقابله با نمونههای تقلبی و افزایش اعتماد بازار تاکید کرد.
ایجاد کارگاههای تولیدی در مراکز گردشگری برای پیوند صنایعدستی با گردشگری فرهنگی و تجربهمحور نیز از دیگر موضوعات مورد اشاره صالحیامیری بود.
او همچنین بر نوآوری و طراحی محصول با حفظ هویت و اصالت ایرانی و متناسبسازی محصولات با نیاز بازار داخلی و خارجی تاکید کرد.
صالحیامیری بر ایجاد بانک اطلاعاتی و اطلس جامع هنرمندان، کارگاهها، رشتهها و ظرفیتهای صنایعدستی برای سیاستگذاری و حمایت هدفمند تاکید کرد.
تولید محتوای تخصصی و مستمر با هدف معرفی صنایعدستی، تحریک ذائقه جامعه و گردشگران و افزایش تقاضا برای محصولات صنایعدستی، از دیگر محورهای مورد اشاره وزیر بود.
برزین ضرغامی، عضو هیئتعلمی جهاد دانشگاهی کشور، از مدیران باسابقه حوزه فرهنگ است و در کارنامه مدیریتی خود مسئولیتهای متعددی در حوزههای فرهنگی، هنری و اجرایی داشته است.
وی پیش از این مدیرعامل صندوق توسعه و احیا، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران، معاون فرهنگی و هنری سازمان زیباسازی شهرداری تهران، مدیرکل مرکز فعالیتهای قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است.
ضرغامی همچنین سابقه عضویت در هیئتمدیره و معاونت مؤسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، مدیریت خانه اندیشمندان علوم انسانی، دبیری و عضویت در شورای سیاستگذاری کتاب شهرداری تهران و مدیرکلی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران را در کارنامه خود دارد.
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