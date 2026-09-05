به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین قاسم پور؛ خطیب جمعه کوهرنگ چهارمحال و بختیاری ضمن اشاره به برنامه‌های جمعه‌های خونخواهی و انتقام، گفت: از ابتدا نگاه ما این بوده که این برنامه فقط به چند شعار و یک تجمع محدود نشود. در کنار حضور مردم، لازم است درباره اتفاقاتی که افتاده، اهداف رهبر شهید و مسیری که باید ادامه پیدا کند، برای مردم صحبت کنیم و مسائل را درست تبیین کنیم.

حجت‌الاسلام حسین قاسم‌پور، با تشریح اقدامات انجام‌شده در چارچوب برنامه‌های جمعه‌های خونخواهی و انتقام، اظهار کرد: مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، تبیینی و میدانی در سطح مساجد، مصلای نماز جمعه و گلزار شهدا در حال اجراست.

وی افزود: برگزاری جلسات تبیینی و بصیرتی یکی از اقدامات اصلی در این زمینه بوده است که در آنها موضوعاتی همچون اهداف و آرمان‌های رهبر شهید، شرایط منطقه، مسائل روز و ضرورت حفظ وحدت برای مردم تبیین می‌شود.

امام‌جمعه کوهرنگ ادامه داد: شعارهای مرتبط با خونخواهی و انتقام و شعارهای بصیرتی نیز پیش از اقامه نماز جمعه، در فاصله برنامه‌ها و پس از پایان نماز جمعه برگزار می‌شود و مردم در این برنامه‌ها مشارکت دارند.

حجت‌الاسلام قاسم‌پور در بخش دیگری از صحبت هایش همچنین از برافراشتن پرچم انتقام در مساجد، مصلای نماز جمعه و گلزار شهدا به عنوان دیگر اقدامات خبر داد و گفت: این اقدام با هدف ایجاد فضای عمومی متناسب با برنامه‌های جمعه‌های خونخواهی و انتقام و زنده نگه داشتن این مطالبه انجام شده است.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت نماز جمعه اظهار کرد: سخنرانی‌های تبیینی پیش از خطبه‌های نماز جمعه نیز در دستور کار قرار گرفته و در این برنامه‌ها درباره مقاومت، شرایط منطقه و اتفاقات روز برای مردم صحبت می‌شود.

خطیب جمعه کوهرنگ چهارمحال بختیاری افزود: بخشی از خطبه‌های نماز جمعه نیز به موضوع خونخواهی و انتقام، آرمان‌های شهدا و مسائل مرتبط با این حرکت اختصاص پیدا می‌کند و تلاش می‌شود این مباحث به‌صورت مستمر برای نمازگزاران تبیین شود.

وی ادامه داد: در اجرای این برنامه‌ها از ظرفیت مساجد، مصلی، نماز جمعه و گلزار شهدا استفاده شده و تلاش شده است برنامه‌های تبیینی و فرهنگی در کنار حضور میدانی مردم دنبال شود.

حجت‌الاسلام قاسم‌پور خاطرنشان کرد: فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت مردم، برگزاری برنامه‌های تبیینی و بصیرتی، اجرای شعارهای مرتبط و ایجاد فضای نمادین با برافراشتن پرچم انتقام از مهم‌ترین اقدامات اجرایی کوهرنگ در چارچوب جمعه‌های خونخواهی و انتقام، بوده است.