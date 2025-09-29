مدافع ازبکستانی استقلال آماده دیدار با المحرق شد

به گزارش خبرنگار مهر، رستم آشورماتوف مدافع ازبکستانی تیم فوتبال استقلال که در جریان اردوی پیشفصل این تیم در ترکیه دچار مصدومیت شده بود، پس از گذراندن دوره نقاهت به شرایط خوبی رسیده و روند بازگشت خود به تمرینات گروهی را با موفقیت پشت سر گذاشته است.
آشورماتوف در مدت اخیر زیر نظر کادر پزشکی و بدنسازی استقلال مراحل توانبخشی را با دقت دنبال کرده و اکنون آماده بازگشت به ترکیب تیم است. حضور این مدافع باتجربه و ملی پوش میتواند گزینه ارزشمندی برای خط دفاع استقلال در ادامه رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ۲ و لیگ برتر باشد.
بر همین اساس احتمال دارد رستم آشورماتوف در دیدار حساس استقلال مقابل المحرق بحرین در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، حتی اگر به ترکیب اصلی راه نیابد برای دقایقی در زمین حضور پیدا کند تا به تدریج آمادگی کامل خود را بازیابد.
این موضوع میتواند خبر خوشی برای هواداران استقلال باشد، چرا که آشورماتوف با تجربه بازی در لیگهای خارجی و توانایی دفاعی بالا، نقش مهمی در تقویت خط دفاعی آشفته استقلال خواهد داشت.
دیدار استقلال و المحرق چهارشنبه ۹ مهر در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد.
