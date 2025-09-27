به گزارش خبرنگار مهر، تیم دوچرخه‌سواری «غریب‌الغربا» کاشان، متشکل از ۱۶ رکاب‌زن به سرپرستی سجاد مظفری‌تبار و با حضور مهدی صفاریان مسئول تدارکات، پس از عبور از استان‌های قم، تهران، مازندران، گلستان و خراسان شمالی، امروز وارد مشهد مقدس شد.

اعضای این تیم ۱۰ نفره پس از طی یک هزار و ۳۰۰ کیلومتر مسافت ضمن زیارت بارگاه منور رضوی، برای سلامتی و امنیت مردم ایران دعا کردند.

حسین حیدریان، عضو شورای اسلامی شهر کاشان، و مرتضی والی‌زاده، مشاور فرهنگی شهردار و سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان، در مراسم استقبال این کاروان حضور داشتند.

برنامه پایانی دوچرخه‌سواران پس از ورود به مشهد، ادای احترام به مقام شامخ شهید رضا فخریان، آتش‌نشان فداکار مشهدی، با حضور در منزل این شهید و دیدار با خانواده ایشان بود.