۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۹

فرنگی‌کار قمی بر سکوی نایب‌قهرمانی جام آکسیونوف روسیه ایستاد

قم- «امیرمهدی سعیدی‌نوا» فرنگی‌کار شایسته قمی تیم ملی کشتی فرنگی ایران، در رقابت‌های معتبر بین‌المللی جام آکسیونوف روسیه با ارائه مبارزاتی مقتدرانه موفق به کسب مدال نقره شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای بین‌المللی جام آکسیونوف در روسیه شاهد درخشش یکی از استعدادهای کشتی فرنگی ایران بود و امیرمهدی سعیدی‌نوا، نماینده استان قم، توانست با نمایش قدرت و مهارت مثال‌زدنی خود تا دیدار پایانی پیش برود و عنوان نایب‌قهرمانی این رقابت‌ها را به دست آورد.

سعیدی‌نوا در دور نخست این رقابت‌ها استراحت داشت و از دور دوم با جدیت وارد میدان شد.

وی در نخستین مبارزه با برتری قاطع ۹ بر صفر برابر یژکوف کار خود را آغاز کرد و در ادامه نیز با نتیجه ۹ بر ۴ مقابل ادیلوف به پیروزی رسید.

فرنگی‌کار شایسته قمی در سومین دیدار خود با نتیجه ۸ بر صفر فدوروف را از پیش رو برداشت تا با سه برد متوالی و مقتدرانه، جواز حضور در فینال را کسب کند.

سعیدی‌نوا در دیدار نهایی برابر گارگین گیولومیان، کشتی‌گیر توانمند میزبان قرار گرفت، رقابتی نزدیک و حساس که در نهایت با نتیجه ۲ بر صفر به سود حریف روسی خاتمه یافت و سعیدی‌نوا بر سکوی دوم ایستاد و مدال نقره را بر گردن آویخت.

کسب این موفقیت بین‌المللی برای نماینده قم، بار دیگر جایگاه و ظرفیت بالای کشتی فرنگی قم در عرصه جهانی را به نمایش گذاشت و امیدها را برای افتخارات بیشتر این رشته در میادین آتی زنده کرد.

