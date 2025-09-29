به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای بینالمللی جام آکسیونوف در روسیه شاهد درخشش یکی از استعدادهای کشتی فرنگی ایران بود و امیرمهدی سعیدینوا، نماینده استان قم، توانست با نمایش قدرت و مهارت مثالزدنی خود تا دیدار پایانی پیش برود و عنوان نایبقهرمانی این رقابتها را به دست آورد.
سعیدینوا در دور نخست این رقابتها استراحت داشت و از دور دوم با جدیت وارد میدان شد.
وی در نخستین مبارزه با برتری قاطع ۹ بر صفر برابر یژکوف کار خود را آغاز کرد و در ادامه نیز با نتیجه ۹ بر ۴ مقابل ادیلوف به پیروزی رسید.
فرنگیکار شایسته قمی در سومین دیدار خود با نتیجه ۸ بر صفر فدوروف را از پیش رو برداشت تا با سه برد متوالی و مقتدرانه، جواز حضور در فینال را کسب کند.
سعیدینوا در دیدار نهایی برابر گارگین گیولومیان، کشتیگیر توانمند میزبان قرار گرفت، رقابتی نزدیک و حساس که در نهایت با نتیجه ۲ بر صفر به سود حریف روسی خاتمه یافت و سعیدینوا بر سکوی دوم ایستاد و مدال نقره را بر گردن آویخت.
کسب این موفقیت بینالمللی برای نماینده قم، بار دیگر جایگاه و ظرفیت بالای کشتی فرنگی قم در عرصه جهانی را به نمایش گذاشت و امیدها را برای افتخارات بیشتر این رشته در میادین آتی زنده کرد.
نظر شما