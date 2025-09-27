به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، تجمع ملی قبایل و عشایر و خانوادههای فلسطینی در بیانیهای با تقدیر از ایستادگی خانوادههای شریف فلسطینی تأکید کرد که این خانوادهها همچون درختان زیتون ریشهدار در خاک خود باقی ماندهاند و با وجود همه تهدیدها و وسوسههای اشغالگران، به تاریخ، کرامت و حق خود برای ماندن بر سرزمینشان وفادار ماندهاند.
در این بیانیه آمده است که اشغالگران تلاش کردند تا برخی خانوادهها را با وعده امنیت و حمایت به دام همکاری و خیانت بکشانند و آنها را به ابزارهایی در خدمت خود تبدیل کنند، اما این خانوادهها با انتخاب وطن و عزت، راه مقاومت و سربلندی را برگزیدند.
تجمع ملی با اشاره به موضع قاطع خانواده بکر و مختار آن، که اعلام کرده است: «ما هرگز بخشی از ارتش دشمن و مزدورانش نخواهیم شد»، تأکید کرد که چنین مواضعی، سپری شریف در برابر توطئههای اشغالگران برای ایجاد تفرقه اجتماعی است.
این تجمع همچنین درود و احترام خود را به خانوادههایی ابراز داشت که از خائنان و مزدوران تبری جسته و همواره نشان دادهاند که سپر و دژی مستحکم برای دفاع از ملت فلسطین و قضیه آن هستند و هرگز به ابزاری برای تضعیف وحدت ملی یا خنجری در دست صهیونیستها تبدیل نخواهند شد.
تجمع ملی قبایل و عشایر و خانوادههای فلسطینی در ادامه تأکید کرد که حفظ انسجام اجتماعی، قبیلهای و خانوادگی از مهمترین عوامل پایداری در برابر سیاستهای تضعیف و تجزیه جامعه فلسطینی است.
در پایان، این بیانیه تصریح کرد: پایبندی قبایل و خانوادههای فلسطینی به ارزشهای شرافت، کرامت و وفاداری به سرزمین، تضمین واقعی برای بقا و استمرار قضیه فلسطین و پاسداشت خون شهداست، و این خانوادهها همچنان بهعنوان چراغهای عزت و وجدان زنده این امت باقی خواهند ماند.
نظر شما