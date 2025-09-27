  1. بین الملل
خانواده‌های فلسطینی در برابر تهدیدات و فریب‌های اشغالگران ایستاده اند

تجمع ملی قبایل و عشایر و خانواده‌های فلسطینی در بیانیه‌ای اعلام کرد که خانواده‌های فلسطینی همچون درختان زیتون ریشه‌دار در خاک خود باقی مانده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، تجمع ملی قبایل و عشایر و خانواده‌های فلسطینی در بیانیه‌ای با تقدیر از ایستادگی خانواده‌های شریف فلسطینی تأکید کرد که این خانواده‌ها همچون درختان زیتون ریشه‌دار در خاک خود باقی مانده‌اند و با وجود همه تهدیدها و وسوسه‌های اشغالگران، به تاریخ، کرامت و حق خود برای ماندن بر سرزمین‌شان وفادار مانده‌اند.

در این بیانیه آمده است که اشغالگران تلاش کردند تا برخی خانواده‌ها را با وعده امنیت و حمایت به دام همکاری و خیانت بکشانند و آن‌ها را به ابزارهایی در خدمت خود تبدیل کنند، اما این خانواده‌ها با انتخاب وطن و عزت، راه مقاومت و سربلندی را برگزیدند.

تجمع ملی با اشاره به موضع قاطع خانواده بکر و مختار آن، که اعلام کرده است: «ما هرگز بخشی از ارتش دشمن و مزدورانش نخواهیم شد»، تأکید کرد که چنین مواضعی، سپری شریف در برابر توطئه‌های اشغالگران برای ایجاد تفرقه اجتماعی است.

این تجمع همچنین درود و احترام خود را به خانواده‌هایی ابراز داشت که از خائنان و مزدوران تبری جسته و همواره نشان داده‌اند که سپر و دژی مستحکم برای دفاع از ملت فلسطین و قضیه آن هستند و هرگز به ابزاری برای تضعیف وحدت ملی یا خنجری در دست صهیونیست‌ها تبدیل نخواهند شد.

تجمع ملی قبایل و عشایر و خانواده‌های فلسطینی در ادامه تأکید کرد که حفظ انسجام اجتماعی، قبیله‌ای و خانوادگی از مهم‌ترین عوامل پایداری در برابر سیاست‌های تضعیف و تجزیه جامعه فلسطینی است.

در پایان، این بیانیه تصریح کرد: پایبندی قبایل و خانواده‌های فلسطینی به ارزش‌های شرافت، کرامت و وفاداری به سرزمین، تضمین واقعی برای بقا و استمرار قضیه فلسطین و پاسداشت خون شهداست، و این خانواده‌ها همچنان به‌عنوان چراغ‌های عزت و وجدان زنده این امت باقی خواهند ماند.

