به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف عصر شنبه در شورای اداری خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی را لازمه تحول اقتصادی و اجتماعی دانست.

نماینده مردم، بیرجند، درمیان و خوسف با بیان اینکه حضور وزیر ارتباطات در استان می‌تواند منشأ برکات بسیاری برای مردم باشد، گفت: تأکیدات وزیر در جمع دانشگاهیان و نخبگان ICT بسیار ارزشمند بود و نوید جهشی بزرگ در خراسان جنوبی را می‌دهد.

هاشمی با قدردانی از اقدامات انجام شده در ترمیم زیرساخت‌ها، افزود: هنوز بسیاری از روستاهای استان از اینترنت پرسرعت محروم هستند و بدون رفع این مشکل توسعه اقتصاد مرز و اقتصاد دیجیتال امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی تصریح کرد: یک جوان تحصیل‌کرده و خلاق در روستای مرزی اگر دسترسی به اینترنت داشته باشد، می‌تواند در سطح ملی و حتی فراملی فعالیت اقتصادی داشته باشد و بنابراین توجه ویژه به بازارچه‌های مرزی و روستاهای مرزی یک ضرورت جدی است.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف همچنین توسعه فیبر نوری در سطح استان را اقدامی حیاتی عنوان کرد و گفت: هرچند گام‌های مهمی برداشته شده، اما برای رونق کسب‌وکارها و ارتقای کیفیت خدمات خانگی باید این پروژه با سرعت بیشتری پیش برود.

وی ادامه داد: خراسان جنوبی استعدادهای فراوانی در حوزه فناوری دارد و می‌تواند به قطب هوش مصنوعی کشور تبدیل شود؛ اما تحقق این هدف منوط به تکمیل زیرساخت‌ها و نگهداشت نیروی انسانی متخصص است.

هاشمی با ابراز نگرانی از مهاجرت گسترده نیروهای حوزه ICT از استان گفت: باید زمینه‌های لازم برای ماندگاری این نیروها ایجاد شود، چراکه می‌توانند در حوزه‌های نوین همچون اقتصاد دیجیتال و خدمات مالیاتی تحول‌آفرین باشند.

نماینده مردم بیرجند در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های وزیر ارتباطات در سطح ملی و استاندار خراسان جنوبی در سطح استانی، تأکید کرد: با اهتمام جدی به این مسائل، می‌توان به عدالت اجتماعی و آینده‌ای روشن برای مردم استان امیدوار بود.