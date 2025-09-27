به گزاری خبرگزاری مهر، سایت تخصصی مرور کتاب «نقطه ریویو» بهصورت آزمایشی آغاز به کار کرد. این وبسایت بهعنوان یک پایگاه تخصصی مرور (ریویو) کتاب، با هدف ارتقای فرهنگ کتابخوانی، آگاهی دادن به مخاطب و تقویت جایگاه ریویو در فضای کتابخوانی ایران راهاندازی شده است.
مرورنویسی یا ریویونویسی که امری رایج در روزنامهنگاری کتاب دنیاست در کشور ما چندان مورد توجه قرار ندارد و در برخی موارد با نقد نیز یکسان پنداشته میشود، حال آنکه بین این دو مرزی باریک و مهم وجود دارد. تحریریه این پایگاه امیدوارند تلاششان برای پایبندی به تفاوتهای نقد و مرور موفقیتآمیز یاشد و بتواند به گسترش فرهنگ مرورنویسی کمک کند.
در «نقطه ریویو»، علاوه بر اعضای تحریریه، علاقهمندان این حوزه هم میتوانند مرورهای خود را برای انتشار ارسال کنند. مخاطبان این پایگاه نیز میتوانند بهصورت روزانه مرورهای متنوعی از کتابهای ایرانی و خارجی را مطالعه کرده و قبل از تهیه کتاب با آن آشنا شوند. همچنین این پایگاه تلاش میکند فضایی برای تبادل نظر ایجاد کند تا تجربههای شخصی کتابخوانها به اشتراک گذاشته شود.
در «نقطه ریویو» مرور انواع کتابها از حوزههای گوناگون منتشر میشود و تمرکز اصلی بر تازههای نشر قرار دارد تا مخاطبان بتوانند پیش از انتخاب، نگاهی دقیقتر به محتوای آثار جدید داشته باشند.
این وبسایت هم اکنون با آدرس NOGHTEREVIEW.IR در دسترس علاقهمندان به کتاب قرار دارد.
نظر شما