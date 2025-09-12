  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۲

فرانسه، آلمان و انگلیس حمله اسرائیل به قطر را محکوم کردند

فرانسه، آلمان و انگلیس حمله اسرائیل به قطر را محکوم کردند

کشورهای اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس حمله رژیم صهیونیستی به قطر و هدف قرار دادن رهبران حماس در این کشور را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزرای خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا با صدور بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که حملات رژیم صهیونیستی به دوحه را که باعث تشدید بیشتر اوضاع می‌شود را محکوم می‌کنند.

در این بیانیه آمده است که حملات رژیم صهیونیستی به قطر خطر جدی برای دستیابی به توافق در مذاکرات ایجاد می‌کند.

این ۳ کشور اروپایی ضمن اعلام همبستگی خود با قطر تاکید کردند که از نقش حیاتی این کشور در میانجی‌گری بین تل آویو و حماس حمایت می‌کنند.

در این بیانیه همچنین بر لزوم تمرکز بر دستیابی به آتش‌بس دائمی در غزه تأکید شده است.

۳ کشور اروپایی با اشاره به این که «باید بر رساندن مقادیر کافی کمک‌ها به غزه برای توقف قحطی تمرکز شود،» خواستار توقف فوری عملیات رژیم صهیونیستی در شهر غزه شدند.

فرانسه، آلمان و انگلیس همچنین خواستار توانمندسازی سازمان ملل متحد برای فعالیت ایمن در سراسر نوار غزه شدند.

