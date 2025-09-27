به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام الله نور کریمی‌تبار ظهر شنبه ر دیدار با مدیر و کارکنان اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام، با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری استان گفت: ایلام دارای مناظر طبیعی بکر، مسیرهای کوهنوردی، غارهای زیبا، چشمه‌های آب شیرین و پوشش گیاهی خاص مانند درختان بلوط است که بسیاری از آن‌ها هنوز برای مردم ناشناخته مانده‌اند.

وی افزود: در برخی مسیرها، عبور از تونل‌های طبیعی و مشاهده پرندگان شکاری و غیرشکاری، تجربه‌ای منحصربه‌فرد برای گردشگران فراهم می‌کند. این مناطق ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری دارند و می‌توانند به منبع درآمدی مهم برای استان تبدیل شوند.

امام جمعه ایلام با تأکید بر لزوم مدیریت صحیح گردشگری اظهار داشت: اگر مدیریت و برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد، تولیدات محلی مانند عسل و صنایع‌دستی می‌توانند چند برابر شوند. به‌عنوان مثال، در ایام اربعین، از هر هشت زائر، یک نفر دو کیلو عسل خریداری کرده است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای فروش سوغات در این ایام است.

وی گفت: ایجاد زیرساخت‌هایی مانند آلاچیق، آب‌نما، خانه‌های مسافر و نظارت بر اقامتگاه‌های غیرمجاز ضروری است. همچنین می‌توان از آب‌های خروجی فاضلاب شهری برای زیباسازی محیط استفاده کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار با ابراز نگرانی از برخی هنجارشکنی‌ها در سطح جامعه افزود: باید برنامه‌ریزی دقیقی برای کنترل رفتارهای ناهنجار، به‌ویژه در حوزه پوشش و آرایش صورت گیرد. نباید به برخی‌ها اجازه داد از زنان به‌عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده کنند که با ارزش‌های اسلامی و فرهنگی ما مغایرت دارد.

وی گفت: زبان، آداب و رسوم و تاریخ کردی بخشی از هویت ملی ماست و باید در برابر تهاجم فرهنگی ایستادگی کنیم. نباید اجازه دهیم فرهنگ‌های بیگانه جایگزین ارزش‌های بومی ما شوند.

امام جمعه ایلام با اشاره به نقش رسانه‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی افزود: رسانه‌های خارجی تلاش دارند با ترویج هنجارشکنی، فضای فرهنگی کشور را تغییر دهند. باید با آگاهی‌بخشی و تولید محتوای اثرگذار، در برابر این هجمه‌ها ایستادگی کنیم.

وی در پایان گفت: با برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، می‌توان ایلام را به یکی از قطب‌های گردشگری کشور تبدیل کرد. این مهم نیازمند همت مسئولان و همراهی مردم است.