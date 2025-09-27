جانشین فرمانده سپاه ایلام:قدرت ایران بر پایه ایمان و پشتوانه مردمی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قدرت الله کریمیان، صبح امروز شنبه در یادواره شهید یاسین جعفری که در محل یادمان شهید واقع در روبه‌روی سد آل‌اسحاق مهران برگزارشد، گفت: دفاع مقدس فرصت ارزشمندی بود تا توانمندی‌های کشور را تقویت کنیم و زیرساخت‌های نظامی را به سطحی ارتقا دهیم که امروز ایران قدرتمند را شاهد هستیم.

وی افزود: جنگی که اخیراً بر ملت ایران تحمیل شد، نمونه‌ای از جنگ ترکیبی تمام‌عیار بود، اما تجربه و آمادگی ما نشان داد که هرگاه دشمن فشار آورد، ملت ایران متحد و پیروز شد.

جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) افزود: در مقابله با حملات ترکیبی دشمن، از جمله موشک‌های کروز و بالستیک، توانستیم با شلیک‌های زمان‌بندی شده و بهره‌گیری از موشک‌های نسل جدید که با سرعت نوزده برابر صوت حرکت کرده و قابلیت تغییر مسیر دارند، اقتدار جمهوری اسلامی ایران را به نمایش بگذاریم. این دستاورد علمی و نظامی، نتیجه تمرین، تجربه و پشتوانه مردمی است.

سردار کریمیان با تأکید بر نقش مردم در دفاع مقدس گفت: مردم با تمام وجود پای کار بودند، هیچ‌گاه گلایه نکردند و بداخلاقی نکردند. قدرت ما مبتنی بر اعتقاد است و با رهنمودهای ولایت حرکت کردیم. هر پیام راهگشا و هدایت‌گر رهبر معظم انقلاب اسلامی، مسیر را برای ما روشن می‌کرد و نشان می‌داد که زیرساخت‌های قوی داریم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هرگاه بر مردم ما سختی وارد شد، آن را به فرصت تبدیل کردیم. دفاع مقدس نقطه آغاز قدرت بازدارندگی و توان موشکی کشور بود و امروز این زیرساخت‌ها و قدرت، ایران قوی را رقم زده است.