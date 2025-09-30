  1. استانها
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۴

ساخت مدارس استاندارد در جنوب گرگان در اولویت است

گرگان-مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گلستان با اشاره به اینکه دو قطعه زمین برای ساخت مدارس جدید در مناطق جنوبی گرگان اختصاص یافت، گفت:ساخت مدارس استاندارد در جنوب گرگان در اولویت است.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید فراهی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات موجود در برخی مدارس غیرانتفاعی و قدیمی شهر گرگان، افزود: در برخی نقاط شهر، تعدد مدارس در یک کوچه و عدم رعایت استانداردهای ایمنی و جانمایی مناسب باعث ایجاد نگرانی‌هایی شده است. این شرایط ممکن است در مواقع اضطراری مانع از حضور سریع نیروهای امدادی شود.

وی ادامه داد: با همکاری آموزش و پرورش و دیگر نهادها، دو قطعه زمین برای ساخت مدارس جدید در جنوب گرگان در اختیار موسسان دولتی قرار گرفته است و پروژه‌های ساخت مدارس استاندارد در حال انجام است که طی یک تا دو سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل نوسازی مدارس گلستان با اشاره به اهمیت صدور مجوزهای ایمنی از سوی سازمان آتش‌نشانی، گفت: تفاهم‌نامه‌ای با سازمان آتش‌نشانی در دست تدوین است تا همه مدارس، اعم از دولتی و غیر دولتی، بر اساس معیارهای ایمنی تاییدیه دریافت کنند و این موضوع به صورت جدی پیگیری می‌شود.

فراهی بر لزوم همکاری و پیگیری مستمر دستگاه‌ها برای رفع نواقص و ارتقای ایمنی مدارس تاکید کرد و افزود: جلسات هماهنگی با حضور مدیران مربوطه برگزار خواهد شد تا اقدامات عملی و موثر در این زمینه انجام شود.

