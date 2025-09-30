ظرفیت بالای پساب قم بلااستفاده مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نظرزاده مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم، در نشست تخصصی بررسی وضعیت بهداشت محیط استان که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در سالن جلسات دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد، به تبیین نقش این شرکت در بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی پرداخت.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد زیرساخت‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در استان قم گفت: تولید پساب با کیفیت مناسب، امکان استفاده از آن در صنایع و آبیاری فضای سبز غیرمثمر را فراهم کرده و می‌تواند به کاهش مصرف آب شرب و در نتیجه بهبود شرایط زیست‌محیطی کمک کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب قم با اشاره به ظرفیت بالای تولید پساب در استان گفت: با این وجودمتأسفانه میزان بهره‌گیری صنایع و بخش‌های مصرف‌کننده از این منابع در سطح پایینی قرار دارد، انتظار می‌رود با همکاری دستگاه‌های اجرایی و افزایش قراردادهای واگذاری پساب، این ظرفیت ارزشمند بیش از گذشته در خدمت توسعه پایدار و کاهش بحران آلودگی هوا قرار گیرد.

وی با بیان اینکه شرکت آب و فاضلاب آمادگی واگذاری مقادیر بیشتری از پساب تولیدی جهت کنترل ریزگردها را دارد، اظهار کرد: امیدواریم با برنامه‌ریزی دقیق، این ظرفیت در کاهش اثرات زیست‌محیطی و ارتقای بهداشت عمومی نقش‌آفرین باشد.