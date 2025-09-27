  1. استانها
  2. سمنان
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۱

۲۰ پروژه آبخیزداری در استان سمنان به اتمام رسید

سمنان- معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان سمنان از اجرای ۲۰ پروژه آبخیزداری طی سال جاری در استان خبر داد و گفت: هدف طرح‌ها، پیشگیری از وقوع سیلاب و خسارات ناشی از آن به تاسیسات است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستین غروب شنبه در بازدید از طرح‌های آبخیزداری سمنان با بیان اینکه طی سال جاری ۲۰ طرح آبخیزداری و آبخوان داری در استان به اتمام رسید، ابراز داشت: هزینه کرد این طرح‌ها از محل اعتبارات ملی، استانی و متوازن بوده است.

وی از تخصیص اعتبارات برای انجام طرح‌های آبخیزداری خبر داد و افزود: ۳۱۰ میلیارد ریال از این اعتبار از محل منابع ملی، ۴۹۲ میلیارد ریال از منابع استانی و ۶۲۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات متوازن کشور تخصیص یافته است.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان سمنان با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح‌ها مهار سیلاب در بالا دست است، ابراز داشت: این طرح‌ها از بروز خسارات پیشگیری می‌کند.

راستین تصریح کرد: طرح‌های آبخیزداری شامل ایجاد سازه‌های خشکه چین، گابیونی و ملاتی و پروژه‌های بیولوژیکی، بی و مکانیکی و مکانیکی می‌شود.

وی افزود: دیگر مزایای طرح‌های آبخیزداری نفوذ پذیری آب در دل خاک، کنترل رسوب و افزایش منابع آب زیرزمینی است.

