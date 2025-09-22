به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد موسوی، شهردار منطقه ۴ تهران در تشریح اقدامات انجام‌شده در حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه گفت: در ارزیابی‌های اولیه، ۲۶۰۸ واحد مسکونی با آسیب جزئی شناسایی شد که همگی با صرف ۱۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به‌طور کامل تعمیر و تحویل شد.

وی ادامه داد: در بخش پایدارسازی، ۵۴ ساختمان شامل ۲۷۶ واحد تحت بررسی قرار گرفت که ۲۱۸ واحد با هزینه کمتر از پنج میلیارد ریال و مجموع ۱۳۹,۵۴۶,۳۹۵,۰۲۸ ریال به اتمام رسید و از ۵۸ واحد با هزینه بیش از پنج میلیارد ریال، تاکنون ۴۸ واحد تعیین تکلیف شده است.

وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان داد که هیچ ساختمان یا واحدی نیازمند مقاوم‌سازی نبوده است. اما در حوزه تخریب و نوسازی، از ۳۶ ساختمان شامل ۱۴۹ واحد، عملیات احداث مجدد در ۲۷ ساختمان و ۱۱۲ واحد آغاز شده و ۹ ساختمان و۳۷ واحد در انتظار شروع طرح هستند.

شهردار منطقه ۴ با اشاره به اقدامات پشتیبانی گفت: در ادامه این اقدامات برای ۵۳ خانوار ۱۷۴ نفر مالک و ۴۶ خانوار ۱۴۲ نفر مستأجر که نیاز به سرپناه داشتند، ۹۹ واحد برای اسکان موقت برای ۳۱۶ نفر تهیه شد. مجموع مبلغ ودیعه ۱,۴۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و اجاره‌بهای سالانه ۳۵۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال پرداخت شد.

موسوی اظهار کرد: در این جنگ، ۲۱۰ دستگاه خودروی سواری، ۱۰ دستگاه موتورسیکلت و ۲ دستگاه دوچرخه خسارت دیدند که تنها وظیفه آمار و جمع بندی تعداد آن برعهده مدیریت شهری بود. همچنین خسارات اثاثیه منزل در ۲۶۱ واحد بررسی و ۲۶۱ پرونده کمک هزینه به اداره کل پشتیبانی تحویل شد که تاکنون ۲۰۸ فقره بن حمایتی به خانواده‌ها ارسال شده است.

وس خاطرنشان کرد: این اقدامات، از بازسازی خانه‌ها تا تأمین اسکان، از آمار خسارات وسایل نقلیه تا حمایت در خصوص کمک هزینه اثاثیه منزل، نشان داد که شهرداری منطقه ۴ در روزهای سخت کنار مردم ایستاده و با مدیریتی میدانی، بحران را به فرصت همبستگی و بازسازی تبدیل کرده است.