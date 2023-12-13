سردار بهروز خوشبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان کرمانشاه همزمان با ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت زهرا (س) میزبان پیکر هفت شهید گمنام دفاع مقدس است.

وی افزود: پیکر شهدای گمنام روز بیستم آذر ماه با حضور و استقبال مردم و مسئولان وارد استان کرمانشاه شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه تصریح کرد: این شهدا در مناطق عملیاتی فکه، مجنون، سومار، گیلانغرب، چنگوله فاو به درجه والای شهادت نائل آمده‌اند.

سردار خوشبخت بیان کرد: پیکر مطهر این شهدای گمنام روز یکشنبه ۲۶ آذر ماه از میدان آیت الله کاشانی به سمت مسجد جامع برگزار خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین مراسم وداع با شهدای گمنام در حسینیه حضرت معصومه (س) در بلوار طاق بستان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه گفت: از عموم مردم درخواست می‌شود در مراسم تشییع حضور پرشوری داشته باشند.