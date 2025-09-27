به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امدادونجات در نشست بررسی برنامه‌های شش‌ماهه دوم سازمان امداد و نجات گفت: تمرکز اصلی سازمان در نیمه دوم سال بر تقویت شبکه امدادونجات کشور، افزایش آمادگی مراکز عملیاتی و توسعه مهارت‌های تخصصی نیروهای امدادی است.

ارتقای پایگاه‌های امداونجات و مراکز هماهنگی عملیات

کبادی با تأکید بر ارزیابی دوره‌ای پایگاه‌های امداد و نجات و ارتقای مراکز عملیاتی (EOC) افزود: این مراکز نقش محوری در مدیریت حوادث دارند و به همین دلیل ارتقای تجهیزات، توان نیروهای مستقر و افزایش سرعت پاسخگویی از اولویت‌های اصلی سازمان است.

تمرینات آمادگی جسمانی و استفاده از ظرفیت برون‌سازمانی

وی با اشاره به اهمیت آمادگی جسمانی و مهارت‌های امدادی گفت: تمرینات مستمر با استفاده از ابزارهای تخصصی در دستور کار قرار گرفته است تا نیروها در شرایط واقعی نیز توان پاسخگویی بهینه داشته باشند. به گفته کبادی، تفاهم‌نامه‌هایی با فدراسیون‌های ورزشی و نهادهای تخصصی برون‌جمعیتی در حال نهایی‌سازی است تا ظرفیت‌های ملی در حوزه امدادونجات به‌کار گرفته شود.

اتخاذ تمهیدات و برنامه‌های راهبردی برای پاسخ به حوادث اقلیمی در فصل پاییز و زمستان

معاون عملیات سازمان امدادونجات با اشاره به تغییرات اقلیمی و احتمال افزایش حوادث در فصول سرد سال اظهار داشت: تمهیدات و برنامه‌های راهبردی برای پاییز و زمستان تدوین شده و متناسب با سطح خطرپذیری هر استان، طرح‌های عملیاتی ویژه اجرا خواهد شد. همچنین بازدیدهای منظم از مراکز عملیاتی با هدف بررسی سطح آمادگی و رفع نواقص ادامه دارد.

اجرای طرح ملی فراخوان تیم‌های عملیاتی در رشته‌های تخصصی امدادونجات

کبادی از اجرای طرح ملی فراخوان تیم‌های عملیاتی خبر داد و توضیح داد: در این طرح، تمام مراکز استانی موظف‌اند تیم‌های عملیاتی خود را در ۱۷ رسته تخصصی فراخوان کرده و سرتیم‌ها، تجهیزات و مهارت‌های تخصصی را مرور کنند. وی افزود: این اقدام با هدف انسجام تیمی، تقویت کار گروهی و تسریع در فرآیندهای پاسخگویی انجام می‌شود.

طرح ساعت صفر عملیاتی و تمرینات نزدیک به واقعیت

وی ادامه داد: در راستای ارتقای کیفیت عملیات‌ها، طرح‌های ساعت صفر عملیاتی در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس این طرح، تیم‌های عملیاتی در مناطق مختلف کشور به‌صورت سرزده و شبانه‌روزی فراخوان می‌شوند و تمرینات عملیاتی در شرایط نزدیک به واقعیت برگزار خواهد شد. این اقدام علاوه بر تقویت مهارت‌ها، موجب ارتقای هماهنگی تیمی و سرعت پاسخگویی خواهد شد.

استفاده از ظرفیت استان‌های معین و تمرینات تخصصی

کبادی در پایان خاطرنشان کرد: تمرینات عملیاتی در رسته‌های تخصصی متناسب با سطح خطرپذیری هر منطقه برگزار می‌شود و از ظرفیت استان‌های معین نیز برای پشتیبانی در شرایط اضطراری بهره گرفته خواهد شد. همچنین برنامه‌هایی برای ارتقای سطح کیفی خدمات، از جمله تمرین‌های مدیریت اردوگاهی و اسکان اضطراری برای تیم‌های توانا در دستور کار قرار دارد.