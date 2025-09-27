گرامیداشت هفته دفاع مقدس در دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به همت بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان کرمانشاه و با همکاری بسیج اساتید، کارکنان و واحد فرهنگی دانشگاه، آئین گرامیداشت هفته دفاع مقدس بعد از ظهر شنبه پنجم مهرماه در سالن جلسات پردیس شهید رجایی این دانشگاه برگزار شد.

این مراسم با حضور سرهنگ پاسدار سعید بهشتی‌راد، معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه و جمعی از مسئولان و اساتید دانشگاه فرهنگیان همراه بود.

عظیم عظیمی رئیس دانشگاه فرهنگیان استان در سخنانی با اشاره به جایگاه دفاع مقدس گفت: این ایام یادآور رشادت‌ها و وحدت ملی ملت ایران در برابر دشمن است و رسالت جامعه دانشگاهی انتقال این روحیه جهادی به نسل امروز است.

سرهنگ بهشتی‌راد نیز در این مراسم دفاع مقدس را الگویی ماندگار از ایمان، تدبیر و اتحاد ملی دانست و افزود: تدابیر رهبری و حضور گسترده مردم در صحنه، نقشی تعیین‌کننده در حفظ تمامیت ارضی کشور داشت. وی همچنین به اهداف اصلی دشمن در دوران جنگ اشاره کرد و نقش مردم و اعتقادات دینی را مهم‌ترین سرمایه‌های کشور برشمرد.

در ادامه، سیروس مرادی معاون هماهنگ‌کننده دانشگاه فرهنگیان و مسئول بسیج اساتید استان، دانشگاه‌ها را خط مقدم جهاد تبیین دانست و بر لزوم نهادینه‌سازی فرهنگ مقاومت در فضای علمی کشور تأکید کرد.

در پایان این مراسم، لوح سپاسی به پاس تلاش‌ها و خدمات سرهنگ سعید بهشتی‌راد از سوی دانشگاه فرهنگیان استان کرمانشاه اهدا شد.