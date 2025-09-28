  1. استانها
آیین تشییع پیکر شهدای فراجا در اراک برگزار شد

اراک- آیین تشییع پیکر شهید «مجتبی اسماعیلی» و شهید «رضا علی بیگی» از کارکنان فرماندهی انتظامی استان مرکزی در میدان شهدای اراک برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع پیکر شهدای فراجا «مجتبی اسماعیلی» و شهید «رضا علی بیگی» از کارکنان فرماندهی انتظامی استان مرکزی، پیش از ظهر امروز یکشنبه در میدان شهدای اراک برگزار شد.

شهید «مجتبی اسماعیلی» و شهید «رضا علی بیگی» از کارکنان پلیس آگاهی استان مرکزی بودند که سپیده دم روز گذشته شنبه در درگیری با سارقان مسلح در یکی از روستاهای این استان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

مراسم تشییع شهدای گرانقدر مدافع امنیت از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح امروز از میدان شهدای اراک با حضور پرشور مردم شهید پرور و قدرشناس خانواده‌های معظم شهدای دفاع مقدس، مدافع حرم و امنیت و جنگ ۱۲ روزه همچنین مسئولان ارشد استانی، نیروهای مسلح و نظامی و انتظامی و سپاه روح‌الله استان مرکزی برگزار شد.

همچنین مراسم شبی با شهیدان مدافع امنیت «مجتبی اسماعیلی» و «رضا علی بیگی» با حضور سردار هادی رفیعی کیا فرمانده انتظامی استان مرکزی، جمعی از مسئولان دستگاه های اجرایی، کارکنان انتظامی، خانواده های معظم شاهد و ایثارگر و اقشار مختلف مردم شامگاه شنبه در مسجد جامع شهر کارچان برگزار شد.

