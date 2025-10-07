به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی عمومهدی در محل خدمت کارکنان خدوم، ایثارگر و پرتلاش فراجا اظهار کرد: اگر بخواهیم فرماندهی کل انتظامی را در یک تعریف بگنجانیم، به حق باید گفت پلیس دایرةالمعارفی از واژههای اقتدار، اخلاق، مظلومیت و شجاعت است، این مجموعه الهی در سختترین شرایط، با تکیه بر ایمان و تعهد، جان خود را سپر بلای امنیت و آسایش جامعه قرار میدهد.
فرمانده سپاه روحالله استان مرکزی با اشاره به هوشمندی کارکنان فراجا، تأکید کرد: کارکنان فراجا با بصیرت کامل در برابر توطئههای دشمنان و جریانات معاند ایستادهاند و هرگونه تلاش برای برهم زدن نظم عمومی و امنیت اجتماعی را قاطعانه خنثی میکنند.
سردار عمومهدی گفت: خدمات پلیس تنها محدود به مقابله با جرائم نیست، بلکه در حفظ حریم خانواده، ارزشهای اخلاقی و امنیت روانی جامعه نیز نقشی بیبدیل ایفا میکند.
وی در این دیدار بر لزوم وحدت و همافزایی حداکثری میان سپاه و فراجا تأکید ورزید و گفت: سپاه و فراجا دوشادوش یکدیگر در عرصههای مختلف دفاعی، امنیتی، اجتماعی و امدادی هستند همراه مردم هستند.
سردار عمومهدی تاکید کرد: دشمنان ما از این وحدت و همدلی هراس دارند و ما باید با تعمیق این روابط، امنیت جامعه ایران اسلامی را فراهم کنیم.
