  1. استانها
  2. مرکزی
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۴

عمومهدی: فراجا دایره‌المعارفی از اقتدار و مظلومیت است

عمومهدی: فراجا دایره‌المعارفی از اقتدار و مظلومیت است

اراک- فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی بر نقش کلیدی پلیس در حفظ ارزش‌های اسلامی تاکید کرد و گفت:فراجا دایره‌المعارفی از اقتدار، اخلاق و مظلومیت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی عمومهدی در محل خدمت کارکنان خدوم، ایثارگر و پرتلاش فراجا اظهار کرد: اگر بخواهیم فرماندهی کل انتظامی را در یک تعریف بگنجانیم، به حق باید گفت پلیس دایرة‌المعارفی از واژه‌های اقتدار، اخلاق، مظلومیت و شجاعت است، این مجموعه الهی در سخت‌ترین شرایط، با تکیه بر ایمان و تعهد، جان خود را سپر بلای امنیت و آسایش جامعه قرار می‌دهد.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با اشاره به هوشمندی کارکنان فراجا، تأکید کرد: کارکنان فراجا با بصیرت کامل در برابر توطئه‌های دشمنان و جریانات معاند ایستاده‌اند و هرگونه تلاش برای برهم زدن نظم عمومی و امنیت اجتماعی را قاطعانه خنثی می‌کنند.

سردار عمومهدی گفت: خدمات پلیس تنها محدود به مقابله با جرائم نیست، بلکه در حفظ حریم خانواده، ارزش‌های اخلاقی و امنیت روانی جامعه نیز نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کند.

وی در این دیدار بر لزوم وحدت و هم‌افزایی حداکثری میان سپاه و فراجا تأکید ورزید و گفت: سپاه و فراجا دوشادوش یکدیگر در عرصه‌های مختلف دفاعی، امنیتی، اجتماعی و امدادی هستند همراه مردم هستند.

سردار عمومهدی تاکید کرد: دشمنان ما از این وحدت و همدلی هراس دارند و ما باید با تعمیق این روابط، امنیت جامعه ایران اسلامی را فراهم کنیم.

کد خبر 6615178

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها