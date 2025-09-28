نبض بازار خراسان جنوبی زیر ذره بین؛ گزارشی از نظارت ها و قیمت ها

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۱۶ شهریور سال جاری در دیدار با هیئت دولت تأکید کردند که «بایستی برای انضباط بازار یک فکری کرد؛ یعنی مردم نباید احساس کنند که بازار رهاشده است؛ امروز یک قیمت است، فردا با یک فاصله‌ی عجیبی قیمت بالا رفته؛ اینجا یک قیمت است، آن طرف یک قیمت دیگر است! یک چنین حالتی که حالتِ رهاشدگیِ بازار است، به روحیه‌ی مردم صدمه میزند؛ این حالت هم نبایستی احساس بشود.»

این تأکید رهبر انقلاب در واقع مطرح کردن یکی از خواست های همیشگی مردم بوده است و درخواست داشته اند که نگاهی بر مسئله نظارت بر بازار وجود داشته باشد.

رضا صنعتی از شهروندان خراسان جنوبی در گفت و گو با مهر اظهار کرد: به نظرم نظارت بر بازار و کنترل قیمت ها باید جدی‌تر باشد.

نظارت بر بازار و مطالبه مردم

وی بیان کرد: نباید شرایط به گونه ای رقم بخورد که امروز در بازار روغن کمبود باشد و فردا در فروشگاه ها به دنبال برنج باشیم و روزهای دیگر شاهد افزایش قیمت یک کالای دیگر باشیم و به ویژه در مورد کالاهای اساسی این موضوع از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

صنعتی گفت: چند روز قبل یک کیسه برنج ۱۰ کیلویی (برنج پاکستانی) را به قیمت یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان خریدم ولی مغازه دار مطرح کرد که خرید جدید شامل افزایش قیمت خواهد بود.

وی افزود: حدود یک هفته قبل نیز از نمایشگاه فروش پاییزه بازدید داشتم که به نظر من قیمت ها تفاوت چندانی با بیرون از نمایشگاه نداشت.

مریم امیرآبادی زاده از دیگر شهروندان خراسان جنوبی در گفت و گو با مهر اظهار کرد: برخی از شرایط تحریمی و مکانیزم ماشه و امثالهم سوء استفاده می کنند وگرنه ما ملت ایران که تازه با موضوع تحریم آشنا نشده ایم.

وی بیان کرد: اگر نظارت دقیق وجود داشته باشد تلاطم های سیاسی هم تأثیر کمتری بر بازار می گذارد.

امیرآبادی زاده گفت: این روزها به واسطه آغاز سال تحصیلی نظارت بر بازار لوازم التحریر از اهمیت خاصی برخوردار است و همچنین در مورد کالاهای اساسی نیز چه از نظر کمی و وجود کالا در فروشگاه ها و چه از نظر کیفی و قیمت باید تدبیر اندیشیده شود.

کمبود کالایی در استان نداریم

این شهروند خراسان جنوبی اظهار کرد: به نظر من قیمت میوه در بیرجند نسبت به استان های همجوار گرانتر است مگر اینکه از مراکزی چون جمعه بازار و دوشنبه بازار یا بازارهای روز خرید داشته باشیم.

رییس اتحادیه خوار و بار خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: در فروشگاه های استان کمبودی از نظر اقلام اساسی چون برنج و روغن و شکر و … وجود ندارد.

جواد شریف بیان کرد: به نظر من موضوع تحریم و اسنپ بک تنها یک جو روانی موقتی ممکن است ایجاد کند و بازارها در روزها و هفته آتی به یک ثبات نسبی خواهد رسید.

قیمت انواع برنج و روغن در بازار استان

رییس اتحادیه خوار و بار خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر قیمت برنج پاکستانی دانه بلند و با کیفیت ۱۰ کیلویی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

شریف با بیان اینکه شکر و روغن تغییر قیمت نداشته است، یادآور شد: روغن نزدیک دو ماه است که تغییر قیمت نداشته و روغن یک لیتری ۷۵ هزار تومان، یک و نیم لیتری ۱۲۵ هزار تومان، و دو لیتری نیز ۱۴۵ هزار تومان است.

از آنجایی که لوازم التحریر یکی از اقوام پرفروش این روزها است به سراغ اتحادیه این صنف نیز رفتیم.

بررسی بازار نوشت افزار

دبیر اتحادیه نوشت افزار خراسان جنوبی در گفت و گو با مهر گفت: در حال حاضر فروشندگان لوازم التحریر خریدهای خود را در تیر و مرداد انجام داده‌اند و از این جهت افزایش فعلی قیمت دلار در قیمت لوازم التحریر فروش شهریور تأثیر نخواهد داشت.

عباس زاده تأکید کرد: یک خودکار برند تولید داخل سال گذشته چهار هزار تومان می‌فروختیم ولی در حال حاضر ۶ هزار و ۵۰۰ به فروش می‌رسد که البته کیفیت بسیار خوبی دارد.

وی اظهارکرد: مداد رنگی ۱۲ تایی با کیفیت خوب سال گذشته بین ۹۰ تا ۹۵ هزار تومان به فروش می رفته است ولی در حال حاضر به قیمت ۱۱۰ هزار تومان عرضه می‌شود که نشان از افزایش ۲۰ درصدی دارد.

دبیر اتحادیه نوشت افزار خراسان جنوبی با بیان اینکه دفتر ۱۰۰ برگ برند داخلی شهریور سال گذشته حدود ۶۵ هزار تومان بود، ادامه داد: دفتر نیز حدود ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

جوجه ریزی از مرز سه میلیون قطعه گذشت

در مورد تولید و بازار مواد پروئینی مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از رشد جوجه‌ریزی در این استان خبر داد و گفت: در شهریورماه سال جاری، میزان جوجه‌ریزی در استان از مرز ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه گذشت.

حامد عارفی‌نیا در گفتگو با مهر با اشاره به ضرورت حمایت از تولید مرغ گوشتی گفت: این میزان جوجه‌ریزی رشد بالغ بر ۱۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته و رشد ۶ درصدی نسبت به مدت مشابه ماه گذشته را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: این افزایش، بیانگر پویایی و توانمندی بخش طیور استان بوده و نشان می‌دهد که مرغداران با وجود شرایط متغیر بازار، با برنامه‌ریزی صحیح و بهره‌گیری از امکانات جدید توانسته‌اند ظرفیت تولید خود را به شکل قابل ملاحظه‌ای ارتقا بخشند.

عارفی‌نیا با تأکید بر نقش این جهش تولید در تنظیم بازار افزود: رشد جوجه‌ریزی نه‌تنها موجب تقویت چرخه تأمین گوشت سفید در منطقه می‌شود، بلکه زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار، افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی و ارتقای جایگاه تولیدات دامی استان خواهد شد.

وی در ادامه اظهار امیدواری کرد: با استمرار این روند و حمایت‌های لازم، شاهد پایداری در بازار مرغ، کاهش نوسانات قیمتی و تأمین بهتر نیازهای مصرف‌کنندگان خواهیم بود.

عوامل تأثیر گذار بر قیمت

مهدی پارسا، مدیرکل صمت خراسان جنوبی نیز در این زمینه در نشست خبری بیان کرده بود: افزایش قیمت برخی کالاها به‌ویژه کالاهای مصرفی خانوار، ناشی از عوامل مختلفی چون افزایش نرخ ارز، بالا رفتن هزینه تولید، حمل‌ونقل، نرخ مواد اولیه و حتی شرایط آب و هوایی در تأمین محصولات کشاورزی است.

وی افزود: اما آنچه به عنوان گران‌فروشی شناخته می‌شود، فراتر رفتن از قیمت‌های مصوب یا عرف منطقی بازار بوده و تخلف محسوب می‌شود.

هزینه های حمل و نقل قیمت کالا در خراسان جنوبی را گرانتر می کند

مدیرکل صمت خراسان جنوبی ادامه داد: در مواردی مانند میوه و تره‌بار، قیمت پایه از میدان‌های بار مبدا مشخص می‌شود و با احتساب درصد سود مجاز، نرخ نهایی در خرده‌فروشی‌ها قابل محاسبه است، به عنوان نمونه، نرخ رسمی میوه از میدان بار اصفهان ۲۳۰ هزار تومان به‌علاوه ۳۰ درصد سود قانونی است و هرگونه فروش بالاتر از این محدوده، تخلف صنفی است.

پارسا ادامه داد: البته در مورد قیمت میوه در خراسان جنوبی باید به هزینه حمل و نقل نیز توجه داشت چرا که در مورد بسیاری از میوه ها ما تولید استان ما نیست و طبیعتاً هزینه حمل و نقل بر میوه بار می شود.

انتظار بر این است که حدأقل در مورد کالاهای اساسی نظارت ویژه ای تر وجود داشته باشد تا معیشت و سفره مردم هر روز دستخوش تغییر قیمت ها قرار نگیرد، چرا که به گفته رهبر معظم انقلاب اسلامی «چنین حالتی که حالتِ رهاشدگیِ بازار است، به روحیه‌ی مردم صدمه میزند؛ این حالت هم نبایستی احساس بشود.»