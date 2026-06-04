به گزارش خبرگزاری مهر سید عبدالجلیل قتالی، امام جمعه اهل سنت بندر خمیر با اشاره به مبانی اندیشه‌ های امام خمینی (ره) در خصوص تقابل با استکبار جهانی عنوان کرد: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، مبارزه با سلطه‌طلبی را صرفاً یک کنش سیاسی نمی‌دانستند، بلکه آن را اندیشه‌ای برخاسته از بطن اسلام و مبتنی بر کرامت انسانی تعریف می‌کردند.

وی افزود: از نگاه امام (ره)، حفظ استقلال، هویت و ارزش‌های انقلابی، هزینه‌هایی دارد که ملت‌ها برای صیانت از عزت و کرامت خود آن را می‌پذیرند، بسیاری از دستاوردهای علمی و زیرساختی امروز کشور، ریشه در همین روحیه خودباوری و استقلال‌طلبی دارد که ملت ایران پس از انقلاب اسلامی با تکیه بر آن، توانست از گردنه‌های سخت عبور کند.

امام جمعه بندر خمیر با اشاره به تأکیدات مکرر امام خمینی (ره) بر مسئله وحدت، گفت: ایشان وحدت میان ادیان و مذاهب، به‌ویژه برادری میان شیعه و سنی را یک ضرورت راهبردی می‌دانستند، نه یک توصیه اخلاقی. دشمنان اسلام همواره از شکاف‌های مذهبی برای تضعیف جهان اسلام بهره‌برداری کرده‌اند؛ لذا هرچه دامنه تقریب و نزدیکی میان مذاهب اسلامی گسترده‌تر شود، قدرت امت اسلامی در برابر فشارهای خارجی و مداخله بیگانگان مضاعف خواهد شد.

مدیر مجتمع دینی صدرالاسلام بیان کرد: باید برای جامعه تبیین شود که عزت‌مداری به معنای چشم‌پوشی از مطالبات عمومی یا بی‌توجهی به دشواری‌های معیشتی نیست. سیره امام خمینی (ره) همواره بر دو بال «استقلال‌خواهی» و «خدمت‌رسانی بی‌منت» استوار بود.

سید قتالی خاطر نشان کرد: پیام امروز امام (ره) برای کشور، حفظ انسجام ملی، تقویت وحدت عملی بین شیعه و سنی و ایستادگی عزتمندانه در برابر فشارهاست؛ در همین راستا، مسئولان و مدیران نیز وظیفه دارند همزمان با مقاومت در برابر تحریم‌ها، تمام توان خود را برای کاهش مشکلات اقتصادی، برقراری عدالت اجتماعی و رفع محرومیت‌ها به کار گیرند تا اقتدار کشور و عزت جهان اسلام بیش از پیش تقویت شود.