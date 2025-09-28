دوره‌ آموزشی توانمندسازی بانوان دلگانی در هنر «بافت کریشی» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بافت کریشی یک تکنیک سنتی و زیبای تزیین پارچه است که معمولاً با نخ‌های رنگی روی پارچه‌هایی مانند چادر، لباس‌های زنانه (پیراهن بلوچی) و غیره انجام می‌شود. این هنر بخشی مهم از هویت و فرهنگ قوم بلوچ است.

هدف از اجرای طرح، آموزش تخصصی هنر بافت کریشی که از صنایع دستی شاخص و اصیل منطقه بلوچستان محسوب می‌شود – به بانوان و توانمندسازی اقتصادی آنان از طریق تبدیل این مهارت به منبع درآمد پایدار اعلام شده است. هنرجویان در این دوره‌ها با شیوه‌های تولید انواع لباس و چادر بلوچی آشنا شدند.

فراگیران پس از گذراندن دوره و کسب مهارت‌های لازم، می‌توانند با تشکیل تعاونی‌ها و کارگاه‌های تولیدی، گام مؤثری در جهت ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی محلی بردارند.

این اقدام در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی از صنایع دستی بومی و برنامه‌های اشتغال‌زایی برای جامعه بانوان انجام پذیرفته است.

برگزاری کلاس‌های توانمندسازی بانوان در حسین آباد دلگان برای آموزش هنر-صنعت کریشی، اقدامی بسیار ارزشمند، پایدار و چندبُعدی است که هم به حفظ فرهنگ کمک می‌کند، هم به اقتصاد منطقه رونق می‌بخشد و هم موجب عزت‌نفس و استقلال زنان می‌شود.