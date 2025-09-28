عمران عباسی: ایران دهمین ظرفیت تمدنی، تاریخی و گردشگری جهان است

عمران عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، روز جهانی گردشگری را به همه مسئولان و فعالان عرصه گروشگری تبریک گفت و افزود: ایران پنجمین رتبه طبیعت زیبا در حوزه گردشگری جهان را داراست.

نماینده مردم قائمشهر، جویبار، سوادکوه و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: استان مازندران به عنوان نگین خلقت، پیشتاز در حوزه تمدن، فرهنگ، تاریخ و طبیعت است و همه هم و غم ما باید بر این باشد که مردم ایران و دیگر نقاط جهان از این نعمت‌های بی‌پایان بهره‌مند شوند.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار گردشگری، افزود: اولویت اصلی ما در این مسیر، ترمیم و بهسازی شبکه‌های زیرساختی گردشگری استان است تا شرایط برای گردشگران و فعالان این حوزه فراهم شود. همچنین ضروری است که فرزندان و جوانان متخصص ما با دانش و مهارت‌های روز همراه شده و در این حوزه نقش‌آفرینی کنند.

عباسی درباره مشکلات و چالش‌های موجود در مسیر توسعه گردشگری گفت: زیرساختهای دست‌وپاگیر که فعالیت فعالان گردشگری را دشوار می‌کند، باید با تعامل در سطح شهرستان، استان و در صورت نیاز در سطح ملی اصلاح شود. این تعامل می‌تواند شامل دریافت تسهیلات، تسهیل فرآیند دریافت مجوزها و ترویج گردشگری در مازندران باشد.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه گردشگری تنها با همکاری همگانی امکان‌پذیر است و با همراهی همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط می‌توانیم گردشگری مازندران را توسعه دهیم و ما مصمم هستیم با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و حمایت از جوانان، این ظرفیت بزرگ را در خدمت مردم و علاقه‌مندان گردشگری قرار دهیم.