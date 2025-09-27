کرد: بیش از ۴ کیلومتر از محورهای مواصلاتی سراوان نورانی شدند

ایوب کرد در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: عملیات روشنایی در بزرگراه شهید میرمراد زهی، بزرگراه مولوی ساداتی و تقاطع حادثه‌خیز محور ورودی فرودگاه سراوان به طول ۴.۵ کیلومتر اجرا شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۳ میلیارد ریال و با هدف ارتقای ایمنی تردد، حذف نقاط پرحادثه و کاهش تصادفات به بهره‌برداری رسیده است.

وی تصریح کرد: اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت ایمنی جاده‌ها، کاهش سوانح رانندگی و ارتقای کیفیت سفر برای کاربران این محورها داشته باشد.

کرد در پایان خاطزنشان کرد: ارتقای ایمنی محورهای ارتباطی به‌ویژه در نقاط پرحادثه، از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل در راستای حفظ جان مسافران و کاربران جاده‌ای است.