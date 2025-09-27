علمای چابهار: بعد از انقلاب شاهد تحول زیرساختی در جنوب شرق کشور هستیم

خبرگزاری مهر - گروه استانها، فاطمه گلوی: در ایام دفاع مقدس، جوانان سیستان و بلوچستان با وجود محرومیتهای گسترده، حضوری پررنگ و تأثیرگذار در جبهههای نبرد داشتند. آنان نهتنها در میدان جنگ، بلکه در پشتیبانی، تدارکات، امداد و حتی تولید محتوای فرهنگی نقشآفرینی کردند؛ جوانانی که بعدها پس از جنگ، به استان برگشتند و برای توسعه و پیشرفت استان با روحیه برگرفته از دفاع مقدس، کار و تلاش فراوانی کردند.
بسیاری از این جوانان با روحیهای سرشار از ایمان و غیرت، داوطلبانه به مناطق عملیاتی اعزام شدند و در کنار رزمندگان دیگر، از کیان اسلام و وطن دفاع کردند. حضور آنان نشان داد که عشق به وطن و ولایت، مرز جغرافیایی نمیشناسد. برخی از شهدای شاخص دفاع مقدس از همین خطه برخاستهاند و خاطراتشان هنوز در دل مردم زنده است.
هفته دفاع مقدس یادآور رشادتها، ایثارگریها و جانفشانیهای مردان و زنانی است که برای حفظ اسلام، انقلاب و خاک وطن از جان خود گذشتند و همان جانفشانی ها را برای پیشرفت استان نیز به کار بردند. امروز جوانان این مرز و بوم باید با افتخار و مسئولیتپذیری این روحیه را ادامه دهند. اکنون نیز، استان سیستان و بلوچستان با مردمانی مؤمن، ولایتمدار و انقلابی، نیاز مند بهره گیری بیشتر از ایمان، ایثار و تلاش است.
تحول زیرساختهای استان سیستان وبلوچستان پس از انقلاب اسلامی
امام جمعه اهل سنت چابهار در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آیه شریفه «محمد رسولالله و الذین معه»، گفت: اصحاب پیامبر با توحید، رسالت، و اخلاق اسلامی توانستند پرچم اسلام را در سراسر جهان برافراشته کنند. آنان با وجود تفاوتهای قومی، زبانی و فرهنگی، با مهربانی و برادری در کنار هم بودند؛ از بلال حبشی با رنگ پوست سیاه تا سلمان فارسی ایرانی، همه در مسیر حق متحد بودند. هیچکس بر دیگری برتری نمیجست، بلکه عملگرایی و اخلاص، رمز پیروزیشان بود.
مولوی عبدالرحمن ترنج زر ادامه داد: شهدای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح، سپاه، بسیج، انتظامی، کسبه و… همه با عشق و ایمان به ندای امام لبیک گفتند. تفاوتی نداشت که شیعه بودند یا سنی، بلوچ بودند یا عرب؛ همه برای دفاع از انقلاب اسلامی متحد شدند. این وحدت، رمز پیشرفت و عزت ایران شد.
وی با اشاره به وضعیت گذشته استان سیستان و بلوچستان گفت: در دوران رژیم شاه، با وجود ثروت کشور، این منطقه در محرومیت بود. اما امروز، شهرهایی چون چابهار به برکت انقلاب اسلامی به گلستانی تبدیل شدهاند. اگرچه هنوز مشکلاتی وجود دارد، اما پیشرفتها چشمگیر است و مردم از امکاناتی چون آبرسانی، برق، جاده، مدرسه و درمان بهرهمند شدهاند.
پایان تجارت انسان در جنوب شرق کشور با پیروزی انقلاب
امام جمعه اهل سنت چابهار با یادآوری تاریخ تلخ فروش انسانها در گذشته، اظهار داشت: فقرا و مساکین، زن و بچهشان را به کشورهای عربی و اروپایی میفروختند؛ اما انقلاب اسلامی همه را آزاد کرد و امروز روستاییان زندگیای دارند که گاه از زندگی در تهران هم بهتر است. انقلاب اسلامی عزت را به مردم بازگرداند.
مولوی ترنجزر در پایان با انتقاد از کسانی که علیه انقلاب اسلامی سخن میگویند، گفت: که هر کس با هر لباسی که علیه انقلاب اسلامی حرف بزند، دوست ما نیست. آنان از انگلیس و آمریکا حقوق میگیرند و تعلیم میبینند. اما اگر انصاف داشته باشیم، باید شکرگزار انقلاب اسلامی باشیم و از آن حمایت کنیم.
دفاع مقدس نقش مهمی در پیشرفت و توسعه کشور داشت
امام جمعه چابهار در گفت و گو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اهمیت زنده نگهداشتن یاد شهدا و حماسه دفاع مقدس، این هفته را فرصتی برای تجدید عهد با آرمانهای انقلاب اسلامی و شهیدان دانست.
حجت الاسلام والمسلمین سید محمد موسوی گفت: احیای مراسمهای حماسی وظیفهای دینی و ملی است. خداوند در قرآن از دفاع به عنوان قدرتی یاد میکند که دشمن را خوار و ذلیل میسازد؛ بسیاری از پیشرفتها و قدرتهایی که اکنون از آن برخورداریم، به دلیل رخداد دفاع مقدس هشت ساله است که روحیه تلاش در کنار ایمان و ایثار را تقویت کرد.
امامجمعه چابهار با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری، دفاع مقدس را نقطه قدرت ملت ایران دانست و افزود: ملت ما در برابر هجمههای بینالمللی تسلیم نشد، مقاومت کرد و اقتدار خود را به دست آورد. ملتی که نتواند از ارزشهای خود دفاع کند، به ذلت کشیده میشود.
وی در بخشی از سخنان خود با مقایسه وضعیت کشورهای منطقه، به جنگ دوازده روزه اخیر اشاره کرد و گفت: در حالی که برخی کشورها مانند قطر نتوانستند از خود دفاع کنند و به بیانیهنویسی بسنده کردند، ملت ایران همچون دوران دفاع مقدس با قدرت ایستادگی کرد و عزت خود را به رخ جهانیان کشید.
حجتالاسلام موسوی با تاکید بر اصل دفاع مشروع در آموزههای اسلامی، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی آغازگر جنگ نیست، اما اگر جنگی بر ما تحمیل شود، با قدرت پاسخ میدهیم. همانطور که حضرت امام فرمودند، اگر کسی به ما تجاوز کند، دهانش را خرد میکنیم.
امامجمعه چابهار در پایان با استناد به آیهای از قرآن، دفاع را ضامن امنیت، آرامش، عزت و شرافت ملتها دانست و تاکید کرد: ملتی که اهل دفاع باشد، بزرگ و شریف است؛ اما تسلیم شدن در برابر دشمن، هزینههای سنگینی به دنبال دارد.
شهدا الگویی تمام عیار برای دستیابی به عزت و سربلندی
جانباز ۸ سال دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما انقلاب کردیم تا بندگی خدا را آزادانه و با عزت انجام دهیم، تا مستضعفان را یاری کنیم و در برابر ظلم و فساد بایستیم. این انقلاب، نه یک حادثه تاریخی، بلکه یک مسیر نورانی است که تا ظهور حضرت حجت (عج) ادامه خواهد داشت.
حاج رضا گزمه افزود: ما با انقلاب آمدیم و با انقلاب خواهیم ماند. در این راه، از ناملایمات، سختیها، تحریمها و نامردمیها هراسی به دل راه نمیدهیم، چرا که ایمان داریم وعده الهی حق است.
وی در پایان بیان کرد: من یک انقلابیام، سرباز ولایت و رهبری، و با تمام وجود در مسیر آرمانهای امام و شهدا ایستادهام. وظیفه ماست که با بصیرت، مقاومت، علم و اخلاق، پرچم این انقلاب را به دست صاحبالزمان (عج) برسانیم. نسل جوان باید بداند که این راه، راه عزت و سربلندی است؛ راهی که با خون شهدا آبیاری شده و با قدمهای استوار ما ادامه خواهد یافت.
انقلاب اسلامی مسیر پیشرفت مناطق محروم است
با نگاهی عمیق به نقشآفرینی مردم سیستان و بلوچستان در دوران دفاع مقدس، بر وحدت ملی، ایمان، و ایثار مردم این خطه پی می بریم. جوانان این منطقه با وجود محرومیتهای گسترده، با روحیهای سرشار از غیرت و عشق به وطن، در جبهههای نبرد و پشتیبانی حضوری مؤثر داشتند.
انقلاب اسلامی نهتنها عزت و آزادی را به مردم بازگرداند، بلکه مسیر پیشرفت و آبادانی را برای مناطق محروم هموار کرد. دفاع مقدس نقطه عطفی در تاریخ ایران است که عزت، امنیت و اقتدار ملی را رقم زد؛ این راه، راه عزت، شرافت و سربلندی ملت ایران است.
