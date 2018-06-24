به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند عصر یکشنبه در همایش اصناف و بازار اظهار داشت: دشمنان از همه ظرفیت‌ها برای ضربه‌زدن به نظام ما استفاده می‌کنند و اکنون در عرصه اقتصادی وارد این عرصه شده‌اند.

وی بر لزوم سالم‌سازی بازار و انقلابی‌ عمل کردن در مقابله با جنگ اقتصادی دشمنان تاکید کرد و افزود: برای اینکه از این گردنه و از جنگ اقتصادی دشمن به خوبی عبور کنیم باید عملکرد انقلابی داشته باشیم.

استاندار بوشهر به نقش مهم بازاریان در مقابله با سیاست‌های دشمن در عرصه جنگ اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: حمایت از کالای داخلی و جلوگیری از کالای قاچاق در این زمینه نقش بسیار مهمی دارد.

وی با بیان اینکه پدیده قاچاق سلامت بازار را تهدید می‌کند، اضافه کرد: قاچاق کالا یکی از صدمات وارده به اقتصاد است که یکی از مهمترین اولویت‌ها در استان بوشهر مقابله جدی با پدیده قاچاق است.

گراوند با اشاره به نقش تاثیرگذار بازاریان استان بوشهر در عرصه‌های مختلف، بیان کرد: اصناف در پیروزی انقلاب، تداوم آن، دوران دفاع مقدس و اینک نیز در جنگ فرهنگی و اقتصادی دشمنان نقش خود را به خوبی ایفا کرده‌اند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه بازاریان در مقابله با جنگ‌های اقتصادی و روانی دشمن،‌ خاطرنشان کرد:‌ امسال توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال حمایت از کالای داخلی نامگذاری شده است که باید به خوبی مورد توجه قرار گیرد.