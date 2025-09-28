به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح ایالات متحده سه بازار اصلی در آسیا را هدف گرفته است؛ ویتنام، اندونزی و ژاپن. واشنگتن امیدوار است با استفاده از توافق‌های تجاری و کاهش تعرفه‌ها، راه ورود خودروسازان آمریکایی را به این کشورها هموار کند. ویتنام با رشد اقتصادی سریع و جایگاه راهبردی در برابر چین، یک آزمون جدی برای صنعت خودروسازی آمریکا است. اندونزی به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جنوب شرق آسیا، و ژاپن به عنوان نزدیک‌ترین متحد واشنگتن در منطقه، هر دو از روند افزایشی تقاضای مصرف‌کننده، توسعه طبقه متوسط و پروژه‌های زیرساختی گسترده بهره می‌برند.

با این حال، داده‌های بازار تصویر دیگری نشان می‌دهد. در ویتنام، برند داخلی «وین‌فست» یک‌سوم بازار را در اختیار دارد و تویوتا، هیوندای و هوندا، همگی جلوتر از فورد که تنها ۹.۲ درصد سهم دارد، قرار گرفته‌اند. حتی کاهش تدریجی تعرفه‌ها در توافق با اتحادیه اروپا نتوانست جایگاه برندهای آمریکایی را ارتقا دهد. در اندونزی، ۱۰ مدل پرفروش سال جاری همگی ژاپنی هستند و بازار خودروهای برقی تحت سلطه برند چینی بی‌وای‌دی با سهم ۴۱.۴ درصد قرار دارد.

ژاپن نیز با هرچند تعرفه صفر، سخت‌ترین بازار برای آمریکایی‌ها باقی مانده است. بازار واردات خودرو در این کشور تحت نفوذ برندهای آلمانی چون مرسدس‌بنز و بی‌ام‌دبلیو است و تنها نام آمریکایی حاضر، «جیپ» با ۳.۶ درصد سهم، فاصله زیادی با رقبا دارد. تفاوت طراحی، اندازه، مصرف سوخت و سبک زندگی، عامل اصلی عقب‌ماندگی برندهای آمریکایی در این کشور عنوان می‌شود.

علاوه بر موانع خارجی، سیاست‌های تعرفه‌ای داخلی آمریکا نیز هزینه تولید را افزایش داده و قیمت رقابتی را از دسترس خارج کرده است. در حالی که چین و اروپا با شتاب به سمت خودروهای برقی، باتری‌های پیشرفته و فناوری خودران حرکت می‌کنند، گذار آمریکا به فناوری سبز همچنان در بن‌بست سیاسی گرفتار است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون تطبیق قیمت‌ها، طراحی متناسب با بازار و سرمایه‌گذاری جدی در نوآوری و برند، خودروسازان آمریکایی حتی در بازارهایی که تصور می‌کنند برنده می‌شوند، عملاً در حال باخت هستند.