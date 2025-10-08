https://mehrnews.com/x39fCM ۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۴ کد خبر 6616213 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۴ کامیون حمل گاز مایع با راننده ۱۴ساله در جاده میناب توقیف شد بندرعباس-یک دستگاه کامیون حامل گاز مایع که راننده آن یک نوجوان ۱۴ ساله بود در جاده میناب به بندرعباس توقیف شد. دریافت 32 MB کد خبر 6616213 کپی شد مطالب مرتبط دانشکده شهرداری بندرعباس تاسیس میشود بوستان نوزادان در بندرعباس احداث می شود مشکلات مسکن مهر بندرعباس رفع می شود برنامههای ۱۴۰۱ شهردار بندرعباس تشریح شد/ساماندهی ورودیهای شهر اجتماع بزرگ بسیجیان در بندرعباس عزاداری شبانه در ساحل بندرعباس برچسبها بندرعباس میناب.هرمزگان پلیس راهنمایی و رانندگی
