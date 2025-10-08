  1. استانها
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۴

کامیون حمل گاز مایع با راننده ۱۴ساله در جاده میناب توقیف شد

کامیون حمل گاز مایع با راننده ۱۴ساله در جاده میناب توقیف شد

بندرعباس-یک دستگاه کامیون حامل گاز مایع که راننده آن یک‌ نوجوان ۱۴ ساله بود در جاده میناب به بندرعباس توقیف شد.

    نظرات

    • بندرعباسی IR ۱۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
      0 1
      پاسخ
      چه پلیس مهربونیت. احتمالا میخواد به این بچه . جایزه بده

