  1. استانها
  2. خوزستان
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۲

علیفر: پوشش تحصیلی استان به ۹۹.۶ درصد رسید

علیفر: پوشش تحصیلی استان به ۹۹.۶ درصد رسید

اهواز – مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان گفت: امسال پوشش تحصیلی دانش‌آموزان خوزستان به ۹۹.۶ درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر، مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان صبح امروز یکشنبه در وبینار جمع‌بندی پروژه مهر با حضور وزیر آموزش‌وپرورش اظهار کرد: آیین زنگ جوانه‌ها، شکوفه‌ها و آغاز سال تحصیلی جدید در استان با حضور نماینده ولی فقیه در خوزستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، معاونان استاندار و جمع زیادی از مدیران کل به شکلی ویژه برگزار شد.

وی افزود: در روز نخست بازگشایی مدارس، زنگ نماز نیز به صدا درآمد و در بسیاری از مدارس نماز جماعت اقامه شد.

علی‌فر درباره وضعیت نیروی انسانی گفت: با وجود همه کمبودها، خوشبختانه هیچ کلاسی بدون معلم نماند و روند آموزش از روز اول مهر به‌خوبی آغاز شد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان با بیان آمار دانش‌آموزان و مدارس استان ادامه داد: بیش از یک‌میلیون و ۱۱۵ هزار دانش‌آموز در مدارس خوزستان ثبت‌نام کرده‌اند و حدود ۷۵ هزار معلم در حال تدریس هستند. هم‌اکنون ۹ هزار و ۳۸ مدرسه در سطح استان فعال است.

وی درباره صدور ابلاغ‌ها تصریح کرد: در مقطع ابتدایی بیش از ۹۷ درصد، در متوسطه اول ۹۳ درصد، متوسطه دوم ۸۷ درصد و در فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش ۸۴ درصد ابلاغ‌ها صادر شده است.

علی‌فر با اشاره به ثبت‌نام کتب درسی گفت: در مجموع بیش از ۹۷ درصد دانش‌آموزان ثبت‌نام کتب داشته‌اند. در ابتدایی ۹۹.۴۲ درصد، متوسطه اول ۹۷ درصد، متوسطه دوم نظری ۹۶.۵ درصد، فنی‌وحرفه‌ای ۸۹ درصد و کاردانش ۸۷ درصد دانش‌آموزان ثبت‌نام کتب انجام داده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: برای نخستین بار سطح پوشش تحصیلی در خوزستان به ۹۹.۶ درصد رسید، در حالی که این رقم در سال گذشته ۹۳.۱۲ درصد بود. رشد ۶ درصدی نتیجه تلاش مدیران مدارس و دهیاران در جذب حداکثری دانش‌آموزان به‌ویژه در ۱۴ منطقه عشایری استان است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان افزود: نرخ گذر از پایه ششم به هفتم که سال گذشته ۹۵ درصد بود، امسال با اجرای طرح حامی به ۹۸.۱۵ درصد رسیده است. از معاون آموزش ابتدایی وزارت و معاون آموزش ابتدایی خوزستان بابت این موفقیت تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به توسعه رشته‌های مهارتی گفت: در فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش بیش از ۵۰ درصد دانش‌آموزان ثبت‌نام شده‌اند که این موضوع مرهون تلاش همکاران در ایجاد هنرستان‌های ضمیمه و مستقل است.

علی‌فر در پایان یادآور شد: به برکت حضور ریاست جمهوری و وزیر آموزش‌وپرورش، دوم مهرماه یک دبستان سه‌کلاسه به‌صورت مردمی افتتاح شد. همچنین پروژه‌ای که بهمن‌ماه گذشته با حضور رئیس‌جمهور خشت‌گذاری شد، در پایان مهرماه امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

کد خبر 6604284

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها