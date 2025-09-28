علیفر: پوشش تحصیلی استان به ۹۹.۶ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر، مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان صبح امروز یکشنبه در وبینار جمعبندی پروژه مهر با حضور وزیر آموزشوپرورش اظهار کرد: آیین زنگ جوانهها، شکوفهها و آغاز سال تحصیلی جدید در استان با حضور نماینده ولی فقیه در خوزستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، معاونان استاندار و جمع زیادی از مدیران کل به شکلی ویژه برگزار شد.
وی افزود: در روز نخست بازگشایی مدارس، زنگ نماز نیز به صدا درآمد و در بسیاری از مدارس نماز جماعت اقامه شد.
علیفر درباره وضعیت نیروی انسانی گفت: با وجود همه کمبودها، خوشبختانه هیچ کلاسی بدون معلم نماند و روند آموزش از روز اول مهر بهخوبی آغاز شد.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان با بیان آمار دانشآموزان و مدارس استان ادامه داد: بیش از یکمیلیون و ۱۱۵ هزار دانشآموز در مدارس خوزستان ثبتنام کردهاند و حدود ۷۵ هزار معلم در حال تدریس هستند. هماکنون ۹ هزار و ۳۸ مدرسه در سطح استان فعال است.
وی درباره صدور ابلاغها تصریح کرد: در مقطع ابتدایی بیش از ۹۷ درصد، در متوسطه اول ۹۳ درصد، متوسطه دوم ۸۷ درصد و در فنیوحرفهای و کاردانش ۸۴ درصد ابلاغها صادر شده است.
علیفر با اشاره به ثبتنام کتب درسی گفت: در مجموع بیش از ۹۷ درصد دانشآموزان ثبتنام کتب داشتهاند. در ابتدایی ۹۹.۴۲ درصد، متوسطه اول ۹۷ درصد، متوسطه دوم نظری ۹۶.۵ درصد، فنیوحرفهای ۸۹ درصد و کاردانش ۸۷ درصد دانشآموزان ثبتنام کتب انجام دادهاند.
وی خاطرنشان کرد: برای نخستین بار سطح پوشش تحصیلی در خوزستان به ۹۹.۶ درصد رسید، در حالی که این رقم در سال گذشته ۹۳.۱۲ درصد بود. رشد ۶ درصدی نتیجه تلاش مدیران مدارس و دهیاران در جذب حداکثری دانشآموزان بهویژه در ۱۴ منطقه عشایری استان است.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان افزود: نرخ گذر از پایه ششم به هفتم که سال گذشته ۹۵ درصد بود، امسال با اجرای طرح حامی به ۹۸.۱۵ درصد رسیده است. از معاون آموزش ابتدایی وزارت و معاون آموزش ابتدایی خوزستان بابت این موفقیت تشکر میکنم.
وی با اشاره به توسعه رشتههای مهارتی گفت: در فنیوحرفهای و کاردانش بیش از ۵۰ درصد دانشآموزان ثبتنام شدهاند که این موضوع مرهون تلاش همکاران در ایجاد هنرستانهای ضمیمه و مستقل است.
علیفر در پایان یادآور شد: به برکت حضور ریاست جمهوری و وزیر آموزشوپرورش، دوم مهرماه یک دبستان سهکلاسه بهصورت مردمی افتتاح شد. همچنین پروژهای که بهمنماه گذشته با حضور رئیسجمهور خشتگذاری شد، در پایان مهرماه امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
