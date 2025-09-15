به گزارش خبرنگار مهر، تیمور فریدونی امروز دوشنبه در جلسه شورای آموزشوپرورش شهرستان پلدختر، اظهار داشت: در سال تحصیلی جدید ۱۰ هزار و ۷۱۶ دانشآموز راهی مدارس این شهرستان میشوند.
وی گفت: از این تعداد پنج هزار و ۸۰۰ دانشآموز در مقطع ابتدایی، دو هزار و ۷۳۴ دانشآموز در مقطع متوسطه اول و دو هزار و ۱۸۲ دانشآموز در دوره متوسطه دوم تا کنون ثبتنام کردهاند و پلدختر با این تعداد تا کنون رتبه نخست ثبتنام در لرستان را کسب کرده است.
مدیر آموزشوپرورش پلدختر، تصریح کرد: شهرستان پل دختر در مجموع ۱۲۹ مدرسه دارد که، ۸۵ مدرسه ابتدایی، ۲۷ دبیرستان متوسطه اول و ۱۷ دبیرستان متوسطه دوم با ۸۹۲ فرهنگی هستند
فریدونی به گزارش عملکرد یکماهه این اداره در دو بخش اقدامات در راستای پروژه مهر و ارائه پیشنهادها پرداخت و گفت؛ آموزشوپرورش پلدختر آمادگی کامل و لازم برای بازگشایی مدارس را دارد.
وی تصریح کرد: ۷۰ درصد مدارس پلدختر برای سال تحصیلی جدید با طرح شهید «عجمیان» رنگآمیزی و زیباسازی شدند و کتابهای درسی ابتدایی و متوسطه اول بهصورت ۱۰۰ درصد و متوسطه دوم ۷۰ درصد توزیع شد.
مدیر آموزشوپرورش پلدختر، به پروژههای عمرانی آموزشی پلدختر اشاره کرد و یادآور شد: ۱۳ پروژه در شهرستان وجود دارد که از این تعداد هفت پروژه مربوط به اداره آموزشوپرورش و شش پروژه مربوط به مدارس عشایری شهرستان است.
فریدونی با بیان اینکه از تعداد پروژههای اداره آموزشوپرورش پلدختر سه پروژه آماده بهرهبرداری است، ادامه داد: چهار پروژه باقیمانده ۹ کلاسه «تنگعلی» با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد با اولویت مدارس سنگی بیش از ۷۵ درصد پیشرفت، در محل تعیین خیر است.
وی گفت: مدرسه کوی هشت هکتاری شهر پلدختر ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که پس از رفع معارضان در اختیار نوسازی قرار گرفت.
مدیر آموزشوپرورش پلدختر، اظهار کرد: روز ۳۰ شهریور جشن عاطفهها، ۳۱ شهریور جشن شکوفهها پایه اول ابتدایی و یکم مهرماه بازگشایی مدارس و زنگ مهر همزمان با سراسر کشور در پلدختر نیز انجام میشود.
فریدونی، یادآور شد: آموزشوپرورش پلدختر برای بازگشایی مطلوب مدارس نیازمند همکاری ادارات و ارگانها است تا با اقدامهایی از جمله شستشوی مدارس، خطکشی عابر پیاده، نصب تابلو عبور دانشآموز و برچسب مدارس از سوی شهرداری این کار با موفقیت انجام گیرد.
