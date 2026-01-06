به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در شورای آموزش‌وپرورش استان که در محل استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: هرجا دانش‌آموزی وجود دارد، حتی در دل کوه، مناطق عشایری و روستایی، به‌ویژه در دوره ابتدایی، آموزش‌وپرورش خوزستان نسبت به تأمین معلم اقدام کرده است.

وی افزود: هیچ دانش‌آموزی، به‌خصوص در دوره ابتدایی، نباید به دلیل نبود مدرسه یا معلم از تحصیل بازبماند و در همین راستا، در سال تحصیلی جاری ۱۲ مدرسه متوسطه اول ویژه دانش‌آموزان دختر مناطق روستایی راه‌اندازی شده است تا امکان ادامه تحصیل برای آنان فراهم شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان با تأکید بر تأثیر مستقیم مشکلات فرهنگی و اقتصادی در بازماندگی از تحصیل کودکان گفت: برخی از دانش‌آموزان، به‌ویژه دانش‌آموزان دختر، به دلایلی قادر به ادامه تحصیل حضوری نیستند که در این زمینه، شرایط آموزش نیمه‌حضوری و غیرحضوری فراهم شده است اما در برخی موارد موانع فرهنگی مانع تحقق کامل این برنامه‌ها می‌شود.

علی‌فر با اشاره به گستردگی جغرافیایی استان افزود: آموزش‌وپرورش خوزستان دارای ۴۰ منطقه آموزشی است که از این تعداد، ۱۴ منطقه عشایری و ۱۲ منطقه مرزی به شمار می‌رود. مجموعه تعلیم و تربیت استان تمام توان خود را به‌کار گرفته اما کاهش آمار بازماندگی از تحصیل نیازمند همراهی سایر دستگاه‌ها به عنوان شرکای راهبردی آموزش‌وپرورش است.

وی ادامه داد: در مقطع متوسطه، عوامل متعددی از جمله بدسرپرستی، بی‌سرپرستی، فقر مالی و اشتغال کودکان نقش مؤثری در ترک تحصیل دارند که باید به صورت فرابخشی برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود توسعه فضاهای ورزشی را از راهکارهای کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش نشاط دانش‌آموزی عنوان کرد و گفت: همراهی اداره‌کل ورزش و جوانان برای توسعه فضاهای ورزشی استان ضروری است.

علی‌فر با اشاره به سرانه پایین فضای ورزشی در مرکز استان بیان کرد: سرانه فضاهای ورزشی دانش‌آموزی در اهواز با وجود ظرفیت‌های فراوان، حدود ۱۰ سانتی‌متر به‌ازای هر دانش‌آموز است که جای تأمل دارد، هرچند این شاخص در مناطقی مانند الوار گرمسیری، دزپارت، بستان و آغاجاری به بیش از یک متر می‌رسد.