عبدال دیانتی‌نسب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی استان عنوان کرد و افزود: هر ساله بخش قابل توجهی از مناطق و زیستگاه‌های ارزشمند استان در اثر آتش‌سوزی دچار خسارت و تخریب می‌شوند.

وی مدیریت پسماندهای شهری، صنعتی، بیمارستانی و خطرناک را از دیگر مشکلات اساسی استان دانست و اظهار کرد: مدیریت نامناسب پسماندهای شهری، دفن غیراصولی و سوزاندن زباله‌ها، عدم مدیریت صحیح پسماند های تولیدی از جمله مسائل جدی در این حوزه است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به قدمت سایت‌های دفن زباله در استان اظهار کرد: بسیاری از این مکان‌ها مربوط به بیش از دو دهه گذشته هستند و به دلیل رشد جمعیت، توسعه شهرها و روستاها و مکان‌یابی نامناسب، اکنون با چالش‌های متعددی مواجه شده‌اند.

وی ورود ریزگردها و پدیده گرد و غبار به استان را از دیگر معضلات زیست‌محیطی برشمرد و تاکید کرد: برخی صنایع وابسته به نفت، گاز، پتروشیمی، سیمان، فولاد و واحدهای شن و ماسه نیز در مقاطع مختلف می‌توانند موجب آلودگی هوا شوند.

دیانتی نسب با اشاره به برنامه‌های اولویت‌دار این اداره کل در سال جاری تصریح کرد: توسعه سامانه‌های پایش آنلاین، استفاده از فناوری‌های نوین در پایش صنایع و منابع آبی، احیای تالاب‌ها، بازسازی زیستگاه‌های آسیب‌دیده، تقویت یگان حفاظت، افزایش آموزش‌های عمومی و فرهنگ‌سازی و همچنین مدیریت و کنترل سریع آتش‌سوزی‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های در دست اجرا است.

وی درباره وضعیت سایت‌های دفن زباله استان گفت: به طور کلی وضعیت این سایت‌ها مطلوب نیست و مشکلاتی همچون نبود تجهیزات بازیافت، دفن غیربهداشتی، آتش‌سوزی زباله‌ها، محصور نبودن سایت‌ها و نبود سیستم جمع‌آوری شیرابه در بسیاری از آنها مشاهده می‌شود که می‌تواند منجر به آلودگی خاک و منابع آبی شود.

برگزاری جلسات کارگروه مدیریت پسماند در همه مناطق استان

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری مستمر کارگروه‌های مدیریت پسماند در سطح استان و شهرستان‌ها خبر داد و افزود: بهسازی سایت‌های دفن، ایجاد ترانشه، پوشش‌دهی زباله‌ها و راه‌اندازی سایت بازیافت و پردازش پسماند شهر یاسوج از جمله اقدامات انجام شده در این حوزه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت حیات وحش استان اشاره کرد و گفت: بیش از ۳۰۰ گونه جانوری در استان شناسایی شده است و گونه‌هایی همچون خرس قهوه‌ای، کل و بز، پلنگ و انواع پرندگان شکاری از مهم‌ترین گونه‌های جانوری استان محسوب می‌شوند.

دیانتی نسب خرس، پلنگ و برخی پرندگان شکاری را از مهم‌ترین گونه‌های در معرض تهدید استان دانست و افزود: هوشمندسازی مناطق، نصب دوربین‌های پایش آنلاین، تجهیز پاسگاه‌های محیط‌بانی و ارتقای امکانات حفاظتی از جمله اقدامات انجام شده برای مقابله با شکار و صید غیرمجاز است.

کمبود نیروی محیط بان مهمترین مشکل حفاظت از مناطق حفاظت شده استان

وی با اشاره به کمبود نیرو و تجهیزات حفاظتی اظهار کرد: در استان یک پارک ملی، هفت منطقه حفاظت شده و پنج منطقه شکار ممنوع وجود دارد که حفاظت از آنها بر عهده حدود ۸۰ محیط‌بان است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد کمبود نیروی انسانی، فرسودگی ناوگان خودرویی و ضعف تجهیزات حفاظتی را از مهم‌ترین مشکلات این حوزه نام برد.

وی درباره وضعیت منابع آبی استان نیز گفت: پایش‌های فصلی نشان می‌دهد کیفیت آب رودخانه‌های استان در اغلب موارد مناسب است، هرچند در برخی فصول و ایستگاه‌ها شاخص‌های کیفیت آب در شرایط نامطلوب قرار می‌گیرد.

دیانتی نسب تغییرات اقلیمی را یکی از مهم‌ترین تهدیدهای پیش‌روی محیط زیست استان دانست و تصریح کرد: کاهش بارندگی و خشکسالی‌های سال‌های اخیر موجب خشک شدن بخشی از منابع آبی و چشمه‌های مورد استفاده حیات وحش شده است که برای رفع این مشکل طرح‌های آبرسانی و ایجاد آبشخور در مناطق تحت مدیریت اجرا شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های حفاظت از تالاب‌های استان گفت: تدوین برنامه مدیریت زیست‌بومی تالاب‌ها، پایش هوشمند، ثبت اسناد مالکیت تالاب‌ها و اجرای طرح‌های رسوب‌گیری از جمله اقدامات مهم در این بخش است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به برخی مطالبات مردمی در حوزه محیط زیست اظهار کرد: مدیریت پسماند، استقرار صنایع، جلوگیری از شکار و صید غیرمجاز و پروژه‌های عمرانی از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های مردم استان است.

وی به سد های در حال ساخت در محدوده استان هم اشاره کرد و افزود: در مورد سد ماندگان نیز اداره کل حفاظت محیط زیست استان و سازمان حفاظت محیط زیست مخالفت رسمی خود را اعلام کرده‌اند.

دیانتی‌نسب درباره راهکار ایجاد تعادل میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست گفت: توجه به ملاحظات زیست‌محیطی در مرحله امکان‌سنجی و اجرای پروژه‌ها، استفاده از فناوری‌های نوین، توسعه صنایع سبز، اجرای قوانین و نظارت مستمر می‌تواند زمینه تحقق همزمان توسعه و حفاظت از محیط زیست را فراهم کند.

وی در پایان آتش‌سوزی، مدیریت پسماند و شکار و صید غیرمجاز را سه تهدید اصلی محیط زیست استان برشمرد و از مردم خواست با مشارکت فعال در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، دستگاه‌های مسئول را در صیانت از سرمایه‌های طبیعی استان یاری کنند.