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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷

پسماند و شکار غیرمجاز مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی کهگیلویه و بویراحمد

پسماند و شکار غیرمجاز مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج - مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد آتش‌سوزی‌های گسترده،مدیریت نامناسب پسماندها، شکار غیرمجاز، کمبود نیرو و تجهیزات حفاظتی را از مهم‌ترین تهدیدهای پیش‌روی محیط زیست عنوان کرد.

عبدال دیانتی‌نسب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی استان عنوان کرد و افزود: هر ساله بخش قابل توجهی از مناطق و زیستگاه‌های ارزشمند استان در اثر آتش‌سوزی دچار خسارت و تخریب می‌شوند.

وی مدیریت پسماندهای شهری، صنعتی، بیمارستانی و خطرناک را از دیگر مشکلات اساسی استان دانست و اظهار کرد: مدیریت نامناسب پسماندهای شهری، دفن غیراصولی و سوزاندن زباله‌ها، عدم مدیریت صحیح پسماند های تولیدی از جمله مسائل جدی در این حوزه است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به قدمت سایت‌های دفن زباله در استان اظهار کرد: بسیاری از این مکان‌ها مربوط به بیش از دو دهه گذشته هستند و به دلیل رشد جمعیت، توسعه شهرها و روستاها و مکان‌یابی نامناسب، اکنون با چالش‌های متعددی مواجه شده‌اند.

وی ورود ریزگردها و پدیده گرد و غبار به استان را از دیگر معضلات زیست‌محیطی برشمرد و تاکید کرد: برخی صنایع وابسته به نفت، گاز، پتروشیمی، سیمان، فولاد و واحدهای شن و ماسه نیز در مقاطع مختلف می‌توانند موجب آلودگی هوا شوند.

دیانتی نسب با اشاره به برنامه‌های اولویت‌دار این اداره کل در سال جاری تصریح کرد: توسعه سامانه‌های پایش آنلاین، استفاده از فناوری‌های نوین در پایش صنایع و منابع آبی، احیای تالاب‌ها، بازسازی زیستگاه‌های آسیب‌دیده، تقویت یگان حفاظت، افزایش آموزش‌های عمومی و فرهنگ‌سازی و همچنین مدیریت و کنترل سریع آتش‌سوزی‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های در دست اجرا است.

وی درباره وضعیت سایت‌های دفن زباله استان گفت: به طور کلی وضعیت این سایت‌ها مطلوب نیست و مشکلاتی همچون نبود تجهیزات بازیافت، دفن غیربهداشتی، آتش‌سوزی زباله‌ها، محصور نبودن سایت‌ها و نبود سیستم جمع‌آوری شیرابه در بسیاری از آنها مشاهده می‌شود که می‌تواند منجر به آلودگی خاک و منابع آبی شود.

برگزاری جلسات کارگروه مدیریت پسماند در همه مناطق استان

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری مستمر کارگروه‌های مدیریت پسماند در سطح استان و شهرستان‌ها خبر داد و افزود: بهسازی سایت‌های دفن، ایجاد ترانشه، پوشش‌دهی زباله‌ها و راه‌اندازی سایت بازیافت و پردازش پسماند شهر یاسوج از جمله اقدامات انجام شده در این حوزه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت حیات وحش استان اشاره کرد و گفت: بیش از ۳۰۰ گونه جانوری در استان شناسایی شده است و گونه‌هایی همچون خرس قهوه‌ای، کل و بز، پلنگ و انواع پرندگان شکاری از مهم‌ترین گونه‌های جانوری استان محسوب می‌شوند.

دیانتی نسب خرس، پلنگ و برخی پرندگان شکاری را از مهم‌ترین گونه‌های در معرض تهدید استان دانست و افزود: هوشمندسازی مناطق، نصب دوربین‌های پایش آنلاین، تجهیز پاسگاه‌های محیط‌بانی و ارتقای امکانات حفاظتی از جمله اقدامات انجام شده برای مقابله با شکار و صید غیرمجاز است.

کمبود نیروی محیط بان مهمترین مشکل حفاظت از مناطق حفاظت شده استان

وی با اشاره به کمبود نیرو و تجهیزات حفاظتی اظهار کرد: در استان یک پارک ملی، هفت منطقه حفاظت شده و پنج منطقه شکار ممنوع وجود دارد که حفاظت از آنها بر عهده حدود ۸۰ محیط‌بان است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد کمبود نیروی انسانی، فرسودگی ناوگان خودرویی و ضعف تجهیزات حفاظتی را از مهم‌ترین مشکلات این حوزه نام برد.

وی درباره وضعیت منابع آبی استان نیز گفت: پایش‌های فصلی نشان می‌دهد کیفیت آب رودخانه‌های استان در اغلب موارد مناسب است، هرچند در برخی فصول و ایستگاه‌ها شاخص‌های کیفیت آب در شرایط نامطلوب قرار می‌گیرد.

دیانتی نسب تغییرات اقلیمی را یکی از مهم‌ترین تهدیدهای پیش‌روی محیط زیست استان دانست و تصریح کرد: کاهش بارندگی و خشکسالی‌های سال‌های اخیر موجب خشک شدن بخشی از منابع آبی و چشمه‌های مورد استفاده حیات وحش شده است که برای رفع این مشکل طرح‌های آبرسانی و ایجاد آبشخور در مناطق تحت مدیریت اجرا شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های حفاظت از تالاب‌های استان گفت: تدوین برنامه مدیریت زیست‌بومی تالاب‌ها، پایش هوشمند، ثبت اسناد مالکیت تالاب‌ها و اجرای طرح‌های رسوب‌گیری از جمله اقدامات مهم در این بخش است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به برخی مطالبات مردمی در حوزه محیط زیست اظهار کرد: مدیریت پسماند، استقرار صنایع، جلوگیری از شکار و صید غیرمجاز و پروژه‌های عمرانی از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های مردم استان است.

وی به سد های در حال ساخت در محدوده استان هم اشاره کرد و افزود: در مورد سد ماندگان نیز اداره کل حفاظت محیط زیست استان و سازمان حفاظت محیط زیست مخالفت رسمی خود را اعلام کرده‌اند.

دیانتی‌نسب درباره راهکار ایجاد تعادل میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست گفت: توجه به ملاحظات زیست‌محیطی در مرحله امکان‌سنجی و اجرای پروژه‌ها، استفاده از فناوری‌های نوین، توسعه صنایع سبز، اجرای قوانین و نظارت مستمر می‌تواند زمینه تحقق همزمان توسعه و حفاظت از محیط زیست را فراهم کند.

وی در پایان آتش‌سوزی، مدیریت پسماند و شکار و صید غیرمجاز را سه تهدید اصلی محیط زیست استان برشمرد و از مردم خواست با مشارکت فعال در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، دستگاه‌های مسئول را در صیانت از سرمایه‌های طبیعی استان یاری کنند.

کد مطلب 6857006

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