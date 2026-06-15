به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتینسب از معرفی ۲ شهردار و ۳ دهیار شهرستان دنا به مراجع قضایی خبر داد و اظهار کرد: این افراد به دلیل آلودگی زیستمحیطی جایگاههای دفن زباله و بیتوجهی به اخطارهای مکرر زیستمحیطی، برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.
وی افزود: در پی پایش مستمر جایگاههای دفن زباله در شهرستان دنا و محرز شدن آلودگی شدید زیستمحیطی در این مناطق، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دنا موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار داد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: با وجود ابلاغ اخطارهای زیستمحیطی به متولیان مدیریت پسماند و تأکید بر رفع آلایندگی جایگاههای دفن زباله، اقدام مؤثری برای ساماندهی این وضعیت انجام نشد و تداوم این شرایط، سلامت عمومی و محیط زیست منطقه را در معرض خطر قرار داد.
وی با اشاره به نقش نظارتی و حاکمیتی سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای قانون مدیریت پسماند، خاطرنشان کرد: پس از طی مراحل قانونی و احراز تخلف، پرونده این پنج مقام محلی برای رسیدگی و برخورد قضایی به مراجع ذیصلاح ارسال شد.
دیانتی نسب ادامه داد: این اقدام، پیامی روشن برای تمامی متولیان حوزه مدیریت پسماند است که بیتوجهی به الزامات بهداشتی و زیستمحیطی قابل اغماض نیست و با متخلفان در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به مواد مرتبط در قانون مدیریت پسماند و قانون مجازات اسلامی گفت: دفع غیربهداشتی زباله، آلودگی خاک و منابع آب سطحی و زیرزمینی، انتشار گازهای آلاینده و گسترش عوامل بیماریزا از مصادیق تخلف در مدیریت غیراصولی پسماند محسوب میشود.
وی تأکید کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست از تمامی ظرفیتهای قانونی خود برای مقابله با هرگونه تهدید علیه محیط زیست و سلامت عمومی، بدون در نظر گرفتن جایگاه افراد، استفاده خواهد کرد.
نظر شما