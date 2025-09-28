لیگ چه برتری؟

به گزارش خبرگزاری مهر، خراسان نوشت: فصل نقل و انتقالات که پرسپولیس زود بازیکن جذب کرد، تراکتور به عنوان قهرمان خوب تقویت شد، استقلال هم غوغا کرد و بین مدعیان این فقط سپاهان بود که به ازای ستاره‌هایی که از دست داد بازیکن جذب کرد. با این اوصاف تصور می‌شد لیگ جذابی داشته باشیم. دو هفته اول هم شروعی جذاب و پر گل را شاهد بودیم، اما هرچه هفته‌های بیشتری گذشت، کیفیت لیگ پایین‌تر آمد. تیم‌های صدر جدول امتیازهای کمی را کسب کرده‌اند، بازی‌ها کم گل شده و شرایط عجیبی بر لیگ حاکم است که در ادامه مرور می‌کنیم.



صدرنشینی با ۸ امتیاز!

تراکتور فعلاً با ۸ امتیاز صدرنشین لیگ است، آن‌هم از ۵ بازی، در شرایطی که نزدیک به نصف امتیازهای ممکن را گرفته و میانگین ۱.۶ متیاز برای هربازی را دارد. درحالی‌که بیشتر فصل‌ها تیم‌ها با میانگینی حدود ۲.۲ و ۲.۳ برای هر بازی قهرمان می‌شوند. در توصیف کیفیت پایین و عجیب لیگ امسال همین بس که پرسپولیس وحید هاشمیان با همین بازی‌های نچسب اگر می‌توانست یک گل به ملوان بزند حالا با ۹ امتیاز در صدر بود. جالب‌تر این‌که حتی بین دو تیم ۶ امتیازی پیکان و چادرملو هم که دیشب برابر هم تساوی صفر بر صفر را تجربه کردند هرکدام اگر پیروز می‌شد صدرنشین جدول هم محسوب می‌شد اما هر دو به‌نفع تراکتور بازی کردند تا تیم اسکوچیچ کماکان در صدر بماند.

چالش ثبات نیمکت و ترکیب

در بین پنج تیم متمول و مدعی لیگ یعنی پرسپولیس، استقلال، سپاهان، تراکتور و فولاد، فقط تراکتور در ترکیب و کادر فنی‌اش نسبت به فصل قبل ثبات داشته، بعد فولاد که کادرش را حفظ کرده و با تعدادی از بازیکنانی که خروجی پرسپولیس بودند و عمدتاً مسن تقویت شده اما ستاره تاثیرگذاری را از دست نداده. بعد سپاهان که کادرش تغییر کرده اما تیمش نسبتاً حفظ شده. در نهایت استقلال و پرسپولیس همه‌جور تغییری را داشتند. استقلال با جباری قهرمان حذفی شد اما ساپینتو را آورد و پرسپولیس که امید به حفظ کارتال داشت در نهایت به هاشمیانی رسید که تجربه حضور روی نیمکت هیچ تیم حرفه‌ای در رده بزرگسالان به‌عنوان سرمربی را نداشته. با این اوصاف از تراکتور انتظار نتایج بهتری می‌رفت چون تیم‌های دیگر هنوز خودشان را پیدا نکردند. هرچند تراکتور هم در ظاهر صدرنشین است اما در ۵ بازی فقط ۶ گل زده و به‌خوبی فصل قبلش نیست.

بحران گل‌زنی در لیگ

‌تا این‌جای لیگ شاهد رد و بدل شدن ۷۰ گل بودیم و ۴۰ بازی هم برگزار شده است، یعنی میانگین هر بازی حدود ۱.۷۰ گل و زمان انتظار برای تماشای هر گل هم حدود ۵۲ دقیقه. با این اوصاف لیگ ما برخلاف دو هفته آغازین که جذاب و پرگل بود با چالش گلزنی مواجه است. موقعیت‌های خوب کم ایجاد می‌شود و همان هم به‌راحتی از دست می‌رود. اما جای خوشحالی است که لااقل بهترین گلزن لیگ یعنی کسری طاهری ۱۹ ساله است و در پیکان بازی می‌کند. برخلاف بازیکنانی مثل سحرخیزان که در استقلال ذخیره خارجی‌های بی‌کیفیت هستند. پرسپولیس هم رکورد عجیبی به‌جا گذاشته و در هفته پنجم فقط یک گلزن دارد یعنی علیپور که ۳ گل زده و با این اوصاف هاشمیان که مدعی است دوره‌های ویژه مربیگری را گذرانده توانسته رکورد عجیبی را هم به‌جای بگذارد.

عملکرد خوب مربیان جوان داخلی!

‌این فصل فقط استقلال و تراکتور مربی خارجی دارند. از جمع مربیان جوان داخلی سپاهان با محرم چندان خوب نتیجه نگرفته، اما لااقل خوب بازی می‌کند. پرسپولیس با هاشمیان هرچند کمی بهتر امتیاز گرفته، اما بازی‌های روان و تماشاگرپسندی را ارائه نمی‌کند. بقیه مربیان لیگ مثل پیروز قربانی در فجر، رحمتی در خیبر، دقیقی در پیکان و تارتار در گل‌گهر خوب نتیجه گرفتند که از این جمع تارتار را نمی‌توان مربی جوان و تحول‌خواه محسوب کرد چون تیمش همیشه فوتبال بسته‌ای بازی می‌کند. تا این‌جا شاید لیگ کم گل بوده و صدرنشین بلامنازعی نداشته، اما لااقل می‌توان گفت از روند لیگ این‌طور می‌توان برداشت کرد که نام‌ها تعیین کننده نیستند و این ثبات، تلاش و کارتیمی است که جواب می‌دهد نه گذراندن دوره مربیگری در آلمان یا خرید بازیکن سابق بارسا.