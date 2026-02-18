به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه دهمین لیگ قهرمانان بازیهای ویدئویی ایران (لیگ سیمرغ هفتخوان) شامگاه چهارشنبه ۲۹ بهمن در برج میلاد برگزار شد.
محمد فاضلی، دبیر دهمین لیگ قهرمانان بازیهای ویدئویی ایران (لیگ سیمرغ هفتخوان) گفت: ما تلاش کردیم تا در این یک هفته، تمام ظرفیتهای بازیهای ویدئویی را به نمایش بگذاریم تا خانوادهها و مسئولان قدرت صنعت بازی را بشناسند.
وی ادامه داد: برای اولین بار لیگ سیمرغ هفتخوان با همکاری شهرداری، معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، صداوسیما و بخش خصوصی برگزار شده است.
دبیر دهمین لیگ قهرمانان بازیهای ویدئویی ایران (لیگ سیمرغ هفتخوان) خاطرنشان کرد: بنیاد ملی بازیهای رایانهای برای ارتقای صنعت این بازیها تلاش میکند.
وی به ارائه آماری از برگزاری این رویداد پرداخت و گفت: در این جام ۴۰۰ هزار بازیکن در بخش بازیهای موبایلی و حضوری حضور داشتهاند و مجموع جوایز نقدی معادل ۳.۵ میلیارد تومان است.
فاضلی اظهار کرد: با همکاری انجمن ورزشهای الکترونیک، نفرات برتر تیمهای CS2، eFootball و FC26 به انتخابی تیم ملی راه یافتند و امید است برای خانوادهها و ایران نقشآفرینی کنند.
استقبال از طرحهای نو برای تبدیل برج میلاد به هاب بزرگ بازیهای رایانهای
در ادامه این مراسم، میثم فکری، معاون فرهنگی برج میلاد در سخنانی خطاب به فعالان حوزه بازیهای رایانهای و گیمرها گفت: بهعنوان یکی از مدیران فرهنگی این کشور عرض میکنم فضایی را که بهدنبالش هستید باید مطالبه کنید؛ از همه مدیران مطالبه کنید، با آنها جلسه بگذارید و درخواست کنید زمانی را برای گفتوگو با شما اختصاص دهند و حرفهایتان را بشنوند.
وی ادامه داد: بسیاری از مدیران ما شاید با ذهنیت و زیستبوم فکری شما آشنا نباشند و لازم است شما نیز محدودیتهای فضایی و اقتضائات اجرایی را بشناسید و بدانید چرا گاهی حمایتی که باید و شاید اتفاق نمیافتد.
معاون فرهنگی برج میلاد خاطرنشان کرد: وقتی این شناخت دوطرفه شکل بگیرد، شما هم بهدنبال رفع محدودیتها خواهید رفت و از سوی دیگر، مدیرانی که شاید ذهنیت دقیقی از فضای بازی ندارند، آشنا میشوند و درمییابند برنامهریزیها باید به چه سمتوسویی حرکت کند. خواهش میکنم از این به بعد اگر درخواستی هست، اگر طرح نویی دارید و اگر اتفاق تازهای در راه است، آن را به ما ارائه کنید. برج میلاد را به یک هاب بزرگ بازیهای رایانهای کشور و حتی خاورمیانه و کشورهای منطقه تبدیل کنید.
در ادامه این مراسم، محمد حاجیمیرزایی، مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای و لقمان شاورانی، رئیس انجمن ورزشهای الکترونیک، روی استیج برگزاری مسابقات تفاهمنامه همکاری برای ادامه همکاریهای مشترک دوجانبه در آینده امضا کردند.
اسامی برندگان و رتبههای برتر دهمین دوره این لیگ به این شرح اعلام میشود؛
«بازیهای ایرانی»
*بازی کوییزباز*
نفر سوم: زهرا امانی
نفر دوم: مجید ریحانی
نفر اول:علی بهرامی
*بازی منچباز*
نفر اول:جاسم فروتن
*بازی منچیکو*
نفر دوم: محمدحسین دهقانی
نفر اول:محمد ترابی
*بازی کاتاف*:
نفر سوم: پارسا خبازی
نفر دوم: میلاد مدرومی
نفر اول: محمد بورک زائی
*بازی سفرهچی*
نماینده بازی اعلام کرد که نتایج مسابقات این بازی هنوز مشخص نشده است.
*بازی پاروپولی*
نفر سوم:زری قنبری
نفر دوم: مجتبی قربانی
نفر اول: فاطمه فتحیزاده
*منتخبان بازی پوکه*
فاطمه توکلی-محمد ملکی
منتخبان بخش بینالملل
«بازی Efootball»
نفر سوم: امیرمحمد فراهانی
نفر دوم:امیرحسین کرمی
نفر اول:ابوالفضل آقایی
*بازی کانتر استریک*
تیم منتخب مقام سوم: اسکار ایکس ویرا
تیم منتخب مقام دوم: کاممید
تیم منتخب مقام اول: رمپارت
*بازی ماینکرفت*
نفر سوم: پیرحیاتی
نفر دوم: مصطفی زاده
نفر اول:جهرمی
*بازی FC26*
نفر سوم:پوریا یوسفیزاده
نفر دوم: بردیا حیدری با تیم بارسلونا
نفر اول: عرفان کرمی با تیم منچستر یونایتد
به برگزیدگان هر رشته از بازیهای بینالملل یک دستگاه PS5 از طرف انجمن ورزشهای الکترونیک اهدا شد.
