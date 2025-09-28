به گزارش خبرنگار مهر، محمود خدا بخشی صبح یکشنبه در بازدید از سیلوی سمنان از اجرای عملیات بوجاری گندم در استان خبر داد و ابراز داشت: هدف از این اقدام تامین بذر سالم و عاری از ناخالصی است.

وی با بیان اینکه بذر با کیفیت محصول بهتر و مرغوب تری نیز تولید می کند، افزود: این مراحل آماده سازی با نظارت کارشناس فنی همچنان ادامه دار است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه تاکنون ۲۷ تن بذر گندم آماده سازی شده است، ابراز داشت: بذرهای اصلاحی طبق موعد مقرر در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت.

خدابخشی با بیان اینکه بذر آماده شدن تنها بخشی از فرایند است، تصریح کرد: روند بوجاری تا تکمیل حجم برنامه ریزی شده تداوم دارد.

وی افزود: با تکمیل روند عملیات بوجاری بذرها برای کشت پاییزه سال جاری به کشاورزان استان سمنان داده می شود.