۹۴۰۰ تن کود ازت در استان سمنان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خدا بخشی صبح یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه طی پنج ماهه نخست سال جاری ۹ هزار و ۴۰۰ تن کود ازت در استان توزیع شده است، ابراز داشت: هدف از این اقدام تامین نهاده مورد نیاز بهره برداران است.

وی با بیان اینکه انواع کود شیمیایی، بذر و سموم به موقع در اختیار کشاورزان قرار گرفته است، افزود: این اقلام به موقع و با قیمت مصوب توزیع شدند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان از آغاز عملیات بوجاری در استان خبر داد و گفت: تاکنون برای بیش از ۶۰ تن بذر این اقدام انجام شده است.

خدابخشی تصریح کرد: بوجاری در واقع به عملیات پاکسازی، جدا سازی و آماده سازی بذرهای خالص و سالم گفته می شود تا بذر خالص و سالم در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه عملیات بوجاری در انبار شاهرود و دستگاه های پیشرفته انجام می‌شود، افزود: این اقدام در راستای ارتقای عملکرد مزارع، صرفه جویی در مصرف نهاده و افزایش بازدهی محصولات کشاورزی انجام می شود.