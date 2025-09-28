جهش ۳ هزار میلیارد تومانی در جذب اعتبارات عمرانی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح یکشنبه در نشست استاندار با ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی استان اظهار داشت: مجموعه‌ای که امروز در خدمت شماست متشکل از ۶۳ دستگاه اجرایی و ۳۱ شهرداری استان است که نظارت مالی و محاسباتی آن‌ها بر عهده مدیران مالی و ذیحسابان است.

وی ادامه داد: از این میان، ۱۸ ذیحساب از مجموعه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان هستند و سایر مدیران مالی نیز از نیروهای دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها انتخاب شده‌اند.

وی افزود: به استناد قانون، برخی دستگاه‌ها از نیروهای داخلی خود به عنوان مدیر مالی استفاده می‌کنند که در جایگاه ذیحساب قرار دارند و استقلال تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی به مراجع نظارتی را برعهده دارند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت بانوان در این حوزه ادامه داد: ۳۰ درصد ذیحسابان استان را بانوان تشکیل می‌دهند و این نشان‌دهنده توجه جدی به نقش بانوان در حوزه‌های تخصصی و مدیریتی است.

رشد چشمگیر اعتبارات در سال مالی ۱۴۰۳

ذاکریان در بخش دیگری از سخنانش گفت: در سال مالی ۱۴۰۲ میزان اعتبارات مصوب ملی تملک دارایی های سرمایه ای استان ۳ هزار و ۶۲۲ میلیارد تومان بود که از این رقم یک هزار و ۸۱۹ میلیارد تومان به استان تخصیص یافت.

وی ادامه داد: در سال مالی ۱۴۰۳ این رقم به ۵ هزار و ۴۷۱ میلیارد تومان اعتبار مصوب و ۴ هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان تخصیص افزایش پیدا کرد.

وی با بیان اینکه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۳ هزار میلیارد تومان رشد داشته است، افزود: این افزایش معادل ۱۶۶ درصد رشد در تخصیص اعتبارات ملی بوده که دستاوردی مهم برای استان محسوب می‌شود.

دستگاه‌های پیشتاز در جذب اعتبار

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: بیشترین اعتبار ابلاغی استان در سال ۱۴۰۳ به اداره کل راه و شهرسازی با یک هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان، شرکت آب و فاضلاب با ۶۵۶ میلیارد تومان و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با ۴۵۵ میلیارد تومان اختصاص یافت.

ذاکریان گفت: از نظر رشد اعتبارات نیز اداره کل پزشکی قانونی با ۶۶۷۰ درصد، اداره کل استاندارد با ۲۲۳۲ درصد و اداره کل زندان‌ها با ۱۳۸۵ درصد بیشترین افزایش را تجربه کردند.

وی تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها از جمله دامپزشکی، بنیاد شهید، صدا و سیما، هواشناسی، گمرک، پارک علم و فناوری و حوزه هنری در سال ۱۴۰۲ هیچ اعتبار ابلاغی نداشتند، اما با پیگیری‌های انجام شده در سال ۱۴۰۳ موفق به دریافت اعتبار شدند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به تأکیدات استاندار مبنی بر جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات، گفت: خوشبختانه با همت مدیران دستگاه های اجرایی، ذی حسابان و مدیران مالی و همراهی های دستگاه های نظارتی، ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به صورت کامل و زودتر از موعد مقرر قانونی جذب شد.

وی تأکید کرد: یکی از رویکردهای مهم، تسریع در هزینه‌کرد اعتبارات و پیشی گرفتن از تورم بود تا ارزش واقعی پول حفظ شود و پروژه‌های عمرانی استان با کیفیت و سرعت بیشتری به نتیجه برسند.