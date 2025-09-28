به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار داشت: تنظیم بازار به‌صورت مستمر در مرکز استان و شهرستان‌ها پیگیری می‌شود و خوشبختانه نتایج خوبی به همراه داشته است.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی برای سه ماه متوالی (مرداد، شهریور و مهر) پایین‌ترین نرخ تورم کشور را تجربه کرده است، افزود: این در حالی است که سال گذشته استان در میان استان‌های دارای بالاترین نرخ تورم قرار داشت اما امروز به جایگاه نخست در کاهش نرخ تورم رسیده‌ایم.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به رشد اعتبارات استان ادامه داد: طی یکسال گذشته ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به استان اختصاص یافته که سهم بالایی از آن به زیرساخت‌ها، نهضت ملی مسکن و طرح‌های عمرانی اختصاص پیدا کرده است.

به گفته وی، تخصیص اعتبارات تملک دارایی استان رشد چشمگیری داشته است.

استاندار خراسان جنوبی گفت: در سال مالی ۱۴۰۳ از محل اعتبارات ملی سه هزار میلیارد تومان بیشتر از سال مالی قبل از آن جذب اعتبارات داشتیم و این نشان‌دهنده تلاش و همراهی مدیران و مسئولان استانی است.

استاندار خراسان جنوبی از افزایش منابع بانکی استان خبر داد و گفت: طی یک سال گذشته بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در اختیار استان قرار گرفته است.

وی همچنین به پروژه‌های زیربنایی اشاره کرد و بیان داشت: اجرای نیروگاه زغال‌سوز و نیروگاه خورشیدی، تکمیل طرح‌های آبرسانی، احداث پاسگاه‌های مرزی و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی از جمله اقدامات مهم دولت در استان بوده است.

هاشمی ضمن قدردانی از تلاش مدیران استان تأکید کرد: موفقیت‌های امروز نتیجه همدلی و پیگیری جدی مدیران است و باید برای حفظ این روند، همراهی و تلاش‌ها دوچندان شود.