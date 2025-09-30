به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جوبی، سیدمحمدرضا هاشمی در دیداری با مدیرعامل بانک ملت، به تشریح ظرفیتهای استان پرداخت و گفت: سرمایهگذاری بانکها در زمینه بهرهبرداری از این ظرفیتها، روند توسعه خراسان جنوبی را شتاب میبخشد.
وی با بیان اینکه بانکها بازوی توانمند دولت در تحقق برنامههای اقتصادی هستند، بیان کرد: بانکها موتور محرک اقتصاد به شمار میروند و میتوانند با تأمین بموقع منابع مالی، زمینه اشتغال پایدار و افزایش تولید ملی را فراهم آورند.
استاندارخراسان جنوبی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و هممرزی با افغانستان و قرار گرفتن خراسان جنوبی در مسیر ترانزیت شرق، اظهار داشت: میتوانیم با جذب سرمایه و پشتیبانی بانکی، استان را به یکی از قطبهای تجاری و اقتصادی تبدیل کنیم.
هاشمی در پایان تأکید کرد: انتظار داریم بانک ملت با نگاه ملی و رویکرد توسعهای خود، حمایت بیشتری از طرحهای استان داشته باشد.
نظر شما