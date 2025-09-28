به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بهترین صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک ولادت امام حسن عسکری (ع) و گرامیداشت هفته دفاع مقدس و روز آتش‌نشانی اظهارکرد: شهرداری بیرجند در آستانه سلسله افتتاحیه‌های متعددی قرار دارد که ثمره تلاش‌های سالیان اخیر همکاران شهرداری است.

شهردار بیرجند با اشاره به تخریب ساختمان پلیس راهور پس از ۳۳ سال و بازگرداندن آن به مردم، گفت: با همکاری فرماندهی فراجا و پلیس راهور استان و شهرستان، این ساختمان تخریب و زمین آن برای احداث فضای سبز آزاد شد که در آینده نزدیک در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

بهترین به پروژه‌های پیش‌رو اشاره کرد و افزود: در مهرماه باغ شهرداری، در آبان‌ماه بوستان زعفران و در آذرماه بوستان نهج‌البلاغه افتتاح خواهد شد و همچنین بلوار پزشک (امتداد خیابان معلم) نیز به بهره‌برداری خواهد رسید.

شهردار بیرجند با بیان اینکه باغ شهرداری بزرگ‌ترین باغ شهری شرق کشور است، گفت: این مجموعه در سه قطعه شامل باغ ملی، میدان اجتماعات و باغ مفاخر با وسعت ۱۱۰ هزار متر مربع طراحی و اجرا شده است.

تفاوت باغ شهرداری با سایر بوستان‌های بیرجند

بهترین تصریح کرد: برخلاف بوستان‌های قدیمی شهر که در زمین‌های دارای پوشش گیاهی شکل گرفته‌اند، باغ شهرداری در زمین‌های فاقد هرگونه فضای سبز احداث شده و صفر تا صد آن از مرحله آزادسازی تا طراحی و کاشت توسط شهرداری انجام گرفته است.

وی به روند تملک زمین‌ها اشاره کرد و افزود: بخش عمده این اراضی از طریق رایزنی با ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از دو دهه به مردم بازگردانده شد و همچنین ساختمان پلیس راهور و بخشی از اراضی اشخاص حقیقی نیز به مجموعه افزوده شد.

افزایش ۳۰ هکتاری فضای سبز در سه سال

شهردار بیرجند اظهارکرد: در بیش از ۱۰۰ سال گذشته، ۳۰۰ هکتار فضای سبز در بیرجند ایجاد شده، اما در سه سال اخیر ۳۰ هکتار به این سرانه اضافه شده است و طی این مدت هشت بوستان جدید احداث و به فضای سبز شهر افزوده شد.

وی هزینه اجرای باغ شهرداری را بیش از ۹۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: مبلمان شهری و تجهیزات این مجموعه به‌صورت اختصاصی طراحی و اجرا شده و در سایر بوستان‌های شهر مشابه آن وجود ندارد.

بهترین با اشاره به پوشش گیاهی متنوع این باغ افزود: ۴۲ گونه گیاهی شامل درختان مثمر و غیرمثمر، درختچه‌ها و گل‌های دائمی در این مجموعه کاشته شده که می‌توان به زیتون خوراکی، عناب، سیب، بادام، سرو شیراز، اقاقیا و گونه‌های مقاوم به آب‌وهوای بیرجند اشاره کرد.

وی نورپردازی کامل باغ با نصب ۲۴ برج نوری، ۶۰ چراغ ۶ و ۹ متری و ۴۵۰ پایه چراغ چمنی را از دیگر ویژگی‌ها برشمرد و گفت: مسجدی با طراحی اصیل ایرانی به نام شهید خادم‌الرضا رئیسی، سه سرویس بهداشتی مکانیزه شبانه‌روزی، پارکینگ ۱۰ هزار متری، زمین بازی کودکان، وسایل ورزشی، میزهای پینگ‌پنگ و شطرنج و نیز پنج آبنمای مدرن از جمله امکانات باغ شهرداری است.

باغ مفاخر و نصب سردیس مشاهیر بیرجند

شهردار بیرجند به احداث باغ مفاخر اشاره کرد و گفت: ۱۲ سردیس از شهداء، علما و دانشمندان بیرجند توسط برجسته‌ترین مجسمه‌سازان کشور ساخته و همراه با زندگینامه مشاهیر در این مجموعه نصب خواهد شد و نورپردازی ویژه و شیشه‌های محافظ برای حفظ آثار نیز پیش‌بینی شده است.

وی از طراحی سه سردر ورودی برای باغ خبر داد و افزود: سردر اصلی با الهام از المان‌های بومی و قوس ایرانی–اسلامی در ضلع شمالی احداث خواهد شد.

بهترین یکی از نوآوری‌های این پروژه را ذخیره‌سازی روان‌آب‌ها دانست و گفت: دو مخزن بزرگ در باغ پیش‌بینی شده که امکان ذخیره‌سازی حدود ۳۰۰ هزار مترمکعب روان‌آب‌های خیابان‌های اطراف را فراهم می‌کند تا در آبیاری فضای سبز استفاده شود.

درخواست شهردار از مردم و رسانه‌ها

شهردار بیرجند با اشاره به برخی آسیب‌ها به سردیس‌ها و تجهیزات بوستان اظهار داشت: متأسفانه پیش از بهره‌برداری برخی از این آثار دچار تخریب شده‌اند، از این رو محفظه‌های شیشه‌ای برای حفاظت آن‌ها نصب خواهد شد.

بهترین افزود: اما آنچه مهم‌تر است فرهنگ‌سازی است؛ چرا که این دارایی‌ها متعلق به مردم بوده و از بیت‌المال هزینه شده است.

وی از رسانه‌ها خواست در فرهنگ‌سازی برای جلوگیری از ورود موتورسیکلت و دوچرخه به فضای باغ و نیز رعایت اصول نگهداری چمن و مبلمان شهری همکاری کنند.

بهترین در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره ایجاد بازارچه صنایع دستی در باغ گفت: باغ شهرداری دارای میدان اجتماعات به وسعت ۳۵ هزار متر مربع است که برای گردهمایی و مراسم عمومی طراحی شده و ظرفیت حضور ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار نفر را دارد.

وی افزود: شهرداری برای برگزاری نمایشگاه نیز مکان مجزایی در ضلع شمالی فرهنگسرا پیش‌بینی کرده است تا میدان اجتماعات صرفاً برای اهداف اصلی خود استفاده شود.

شهردار بیرجند درباره هزینه جشن افتتاحیه باغ اظهار کرد: عمده هزینه‌ها مربوط به دعوت یک خواننده کشوری برای برگزاری جشن مردمی است و مجموع هزینه‌ها حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

شهردار بیرجند در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش کارگران شهرداری در آبادانی شهر گفت: حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ نفر نیروی کارگری در حال خدمت به شهروندان هستند و آنها از خود مایه گذاشته‌اند، شهر را ساخته‌اند، اما متأسفانه هیچ نام و نشانی از آنان در فضاهای شهری دیده نمی‌شود.

بهترین افزود: در حالی‌که شهرهایی مانند رشت و تبریز میدان شهرداری دارند، در بیرجند با وجود ۱۰۱ سال سابقه بلدیه، نامی از این قشر زحمتکش در جایگاه‌های شهری نیست.

وی در ادامه با اشاره به پروژه‌های عمرانی افزود: طرح‌های پارکینگ‌ها پیش از دوره مدیریتی من توسط مشاوران مصوب و جانمایی شده بود و اجرای آنها با لحاظ تمام ملاحظات فنی صورت گرفته است و خوشبختانه این طرح‌ها ورودی و خروجی‌های متعدد دارند و مشکلی برای شهروندان ایجاد نخواهند کرد.

بهترین با بیان اینکه نگاه شهرداری در اجرای پروژه‌ها مبتنی بر منافع عمومی است، اظهارکرد: برخی معترض هستند که شهر بازی پارک توحید مزاحمت ایجاد می‌کند، در حالی‌که این پارک از ابتدا وجود داشته و مردم از آن بهره‌مند بوده‌اند. کسانی که بعداً زمین خریداری کردند، با علم به این موضوع اقدام کرده‌اند. نمی‌توان منافع عمومی را به خاطر خواسته‌های شخصی نادیده گرفت.

بسته مشاوره ای برای برخی پارک های شهر

شهردار بیرجند همچنین به طرح‌های توسعه فضای سبز اشاره کرد و گفت: برای پارک ثامن، پارک صیاد و پارک آزادی بسته مشاوره‌ای در نظر گرفته‌ایم تا با طراحی نوین و جذاب، زمینه جذب گردشگر و رونق گردشگری شهری فراهم شود و همان‌طور که برخی شهرها با یک طرح نو موفق به جلب گردشگران شده‌اند، بیرجند هم می‌تواند به چنین جایگاهی برسد.

وی درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه بازار و معابر شهر نیز تصریح کرد: بازار بیرجند قدمت دارد، اما فاقد هویت بود. با ساخت سردر بازار تلاش کردیم این هویت را ایجاد کنیم.

بهترین گفت: همچنین در خیابان‌های طالقانی، شعبانی، حکیم نظاری و ۱۷ شهریور بیش از ۸۰ هزار مترمربع پیاده‌راه‌سازی و نوسازی کامل زیرساخت‌های شهری شامل آب، برق، گاز، فاضلاب و فیبر نوری انجام شد و اقدامی که تا ۴۰ سال آینده نیاز بهبازگشایی معابر را برطرف کرده است.

وی افزود: در حوزه مدیریت روان‌آب‌ها و ایمنی شهری نیز اقدامات بزرگی انجام شده است و جداره‌سازی رودخانه‌ها و هدایت آب‌های سطحی موجب شد دیگر شاهد آب‌گرفتگی‌های شدید گذشته مانند میدان قدس و روبه‌روی بیمارستان ولیعصر نباشیم. اینها دستاوردهایی است که امنیت و آسایش شهروندان را تضمین می‌کند.

شهردار بیرجند تأکید کرد: شهر متعلق به ۳۰۰ هزار نفر جمعیت است و باید با نگاهی جامع و منصفانه اداره شود. از شهروندان انتظار داریم در فرهنگ‌سازی و حفظ دستاوردهای شهری همراه شهرداری باشند تا خدمات ماندگارتری برای آیندگان به جا بماند.