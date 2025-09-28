به گزارش خبرنگار مهر زمستان سال گذشته، شبکه برق کشور به دلیل ناترازی گاز و عدم تحویل به‌موقع گازوئیل به نیروگاه‌ها با خاموشی‌هایی در نقاط مختلف مواجه شد. نیروگاه‌های حرارتی ایران، سوخت اصلی‌شان گاز طبیعی و گازوئیل به عنوان سوخت پشتیبان است. تأمین به‌موقع این سوخت‌ها، به ویژه در فصول سرد، یکی از الزامات پایداری برق است.

مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل توانیر در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با احتمال خاموشی های زمستانه با توجه به ناترازی ۴۰۰ میلیون متر مکعبی گاز در زمستان گفت: نیروگاه های ما سوخت اصلی شان گاز است و از گازوئیل به عنوان سوخت پشتیبان استفاده می کنند اکنون تدابیری در نظر گرفته شده و بیش از ۷۵ درصد ظرفیت مخازن نیروگاهی سوخت مایع تکمیل است و امیدواریم در یک ماه آینده تکمیل و به ۱۰۰ درصد برسد.

مدیر عامل توانیر ادامه داد: وضعیت مخازن به گونه ای است که امسال نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری داریم و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته سوخت رسانی به نیروگاه ها با همکاری وزارت نفت ادامه دارد.

به گفته وی سوخت مورد نیاز نیروگاه ها مطابق برنامه در حال تامین است.

این مقام مسئول یادآور شد: با تکمیل و استمرار سوخت رسانی مشکل کمتری نسبت به سال گذشته خواهیم داشت.

افزایش ظرفیت تجدیدپذیرها در گرو تامین مالی صندوق توسعه ملی

مدیر عامل توانیر در رابطه با میزان انرژی های تجدید پذیر گفت: در حال حاضر ظرفیت منصوبه تجدیدپذیر ها از ۲۳۰۰ مگاوات عبور کرده و نسبت به ابتدای دولت ۱۱۰۰ مگاوات به ظرفیت موجود افزوده شده است.

وی ادامه داد: میزان ظرفیت تجدید پذیر ها به تامین مالی آن بستگی دارد و ساتبا در تلاش است که تامین مالی مورد نیاز را انجام دهد و تا پایان سال جاری به هفت هزار مگاوات می رسد که به پیک سال آینده نیز کمک می کند.

مدیر عامل توانیر در رابطه با تامین مالی نیروگاه های تجدیدپذیر گفت: تامین مالی نیروگاه های تجدیدپذیر از طریق صندوق توسعه و بخشی توسط صنایع و بخش خصوصی که قرارداد های تضمینی دارند صورت می گیرد.