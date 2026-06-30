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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۵

طرح جدید صنعت برق برای زمستان چیست؟

طرح جدید صنعت برق برای زمستان چیست؟

معاون وزیر نیرو از طرح افزایش ظرفیت مخازن ذخایر استراتژیک سوخت گازوییل نیروگاه‌ها خبر داد و گفت: با این برنامه‌ریزی، ظرفیت ذخیره‌سازی سوخت گازوییل نیروگاه‌ها به 4.2 میلیارد لیتر می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو از طرح افزایش ظرفیت مخازن ذخایر استراتژیک سوخت گازوییل نیروگاه‌ها خبر داد وگفت: با این برنامه‌ریزی، ظرفیت ذخیره‌سازی سوخت گازوییل نیروگاه‌ها با افزودن ۴۰۰ میلیون لیتر، به رقم ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر خواهد رسید.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: در راستای تضمین پایداری شبکه برق در فصل سرما و با هدف آمادگی و کمک به تامین برق در دوره ی سرد سال، ظرفیت مخازن ذخیره‌سازی سوخت (گازوئیل) نیروگاه‌ها در سراسر کشور افزایش می‌یابد.

رجبی مشهدی تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ظرفیت فعلی ذخایر سوخت گازویبل نیروگاهها که بالغ بر ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون لیتر است، با افزودن ۴۰۰ میلیون لیتر ظرفیت جدید، به سطح ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر خواهد رسید. این افزایش ۱۰ درصدی در ظرفیت ذخیره‌سازی، با هدف کمک به تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی در دوره ی سرد سال و مقابله با ناترازی گاز در زمستان در زنجیره تأمین سوخت طی فصل زمستان صورت می‌گیرد.

کد مطلب 6875655
علی فروزانفر

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