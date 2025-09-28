فراخوان شناسایی و حمایت از پژوهشگران جامعه الزهرا (س)

به گزارش خبرگزاری مهر، صدیقه شاکری اظهار کرد: فراخوان شناسایی و حمایت از پژوهشگران در راستای هدفمندسازی خدمات، ارتقای امتیاز در عرصه پژوهش و برخورداری از حمایت مالی اعلام شد.

معاون پژوهش جامعه الزهرا (س) گفت: در طرح هدفمندی خدمات در عرصه پژوهش، طلاب، اساتید و پژوهشگران دارای کد مرکز خدمات باید آثار و اطلاعات فعالیت های پژوهشی انجام شده خود را در بازه زمانی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ از طریق کاربرگ ثبت نام فراخوان بارگذاری کنند.

شاکری افزود: اطلاعات و مدارک ارسالی پس از بررسی و ارزیابی، مطابق با شاخص‌های پژوهشی و دستورالعمل رتبه بندی، امتیازدهی شده و متناسب با امتیاز دریافت شده در ۴ سطح پژوهشگر ممتاز «الف»، پژوهشگر فعال «ب»، پژوهشگر عادی «ج» و مستعد پژوهشی «د» رتبه بندی خواهد شد و از طریق وب سرویس در اختیار مرکز خدمات قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه آثار با موضوع اولویت های پژوهشی در امتیاز دهی، از امتیاز ویژه برخوردار خواهند بود، یادآور شد: متقاضیان از طریق لینک http://forms.jz.ac.ir/f_۹۷/ سوابق پژوهشی خود را ثبت نمایند و برای کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره ۰۲۵۳۲۱۱۲۵۶۹ تماس بگیرند.