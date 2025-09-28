صدور ۶۴ مجوز فعالیت بخش خصوصی در صنعت افتا

بهگزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راهبردی افتا، پروانههای فعالیت برای شرکتهای متقاضی در حوزههای چهارگانه خدمات افتایی (عملیاتی، مدیریتی، فنی و آموزشی) و محصولات فتایی صادر شده است.
همچنین مرکز مدیریت راهبردی افتا در ماه قبل، با ۳ درخواست اخذ مجوز به دلیل عدم احراز صلاحیتهای فنی و اعتباری موافقت نکرده است.
با توجه به رویکرد حمایتی مرکز مدیریت راهبردی افتا از شرکتهای خصوصی، همچنین تعداد ۵ درخواست اخذ مجوز، علیرغم نداشتن شرایط فنی لازم برای اخذ مجوزهای مربوط، مورد مخالفت قرار نگرفتند و با فراهم کردن شرایط اصلاح درخواست، به متقاضیان برگشت داده شدند.
مرکز مدیریت راهبردی افتا، در تابستان امسال در مجموع با درخواست صدور و یا تمدید ۱۸۱ مجوز شرکتهای متقاضی فعالیت در حوزههای خدمات افتایی و محصولات فتایی، موافقت کرده است.
