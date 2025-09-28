  1. استانها
  2. مرکزی
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۵

ارتباط مستمر دولت و احزاب باید بستری برای شنیدن مطالبات مردم باشد

اراک- مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب گفت: هدف دولت، برقراری ارتباطی مستمر و واقعی با جریان‌های سیاسی است تا ضمن شنیدن مطالبات مردم، زمینه نقد سازنده نیز فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین آهی پیش از ظهر یکشنبه در نشست با احزاب سیاسی استان مرکزی اظهار کرد: آمار مشارکت در استان مرکزی و سایر مناطق کشور نشان‌دهنده ادامه امید مردم به گفت‌وگو و اصلاح امور است.

وی افزود: سهم احزاب مختلف از آرا نشان‌دهنده تلاش اصلاح‌طلبان و اصولگرایان برای حضور فعال است، اما غیبت بیش از ۵۰ درصد واجدان شرایط نیازمند بررسی و تحلیل دقیق است.

آهی تصریح کرد: برای نخستین بار، ارتباط ساختاری میان دولت و احزاب برقرار شده و این تعامل نیازمند استمرار و تقویت است تا صدای تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌ها منعکس شود.

وی با تأکید بر لزوم عبور از نگاه‌های جناحی، ادامه داد: انتخابات نباید ابزار تخریب شود و جریان‌های مختلف باید نقد سازنده ارائه دهند تا گفت‌وگوهای فکری به راه‌حل‌های عملیاتی منتهی شود.

برجام محصول تصمیم کل حاکمیت بود و تعامل با جهان باید ادامه یابد

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب گفت: برجام نتیجه تصمیم‌گیری کل حاکمیت بود و امروز نیز تعامل با جهان باید با رویکرد ملی و واقع‌گرایانه ادامه یابد.

وی افزود: مسائل داخلی نباید بهانه‌ای برای خوشحالی دشمنان کشور شود.

آهی ضمن تأکید بر لزوم شفافیت در فرآیندهای سیاسی ادامه داد: لیست‌های جناح‌های مختلف باید شفاف باشند تا مردم از نقش افراد در تصمیم‌سازی‌ها و عملکرد احزاب در تربیت نیروهای کارآمد مطلع شوند.

وی تاکید کرد: فضای سیاسی کشور نباید مبتنی بر برچسب‌زنی و حذف مخالفان اداره شود و احزاب باید با فعال شدن، نقش خود در دیپلماسی حزبی و مشارکت اجتماعی را ایفا کنند.

آهی با اشاره به جایگاه مجلس و ضرورت تفکیک قوا افزود: حضرت امام خمینی (ره) مجلس را عصاره فضایل ملت می‌دانستند و رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر اهمیت تفکیک قوا تأکید دارند.

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها گفت: دخالت نمایندگان در امور اجرایی و اعمال فشار بر استانداران یا فرمانداران، اصل نظارت و کیفیت اداره کشور را زیر سؤال می‌برد.

وی با تأکید بر اصول مردم‌سالاری دینی تصریح کرد: توسعه سیاسی کشور وابسته به شفافیت، گفت‌وگوی ملی، نقد سازنده و مشارکت احزاب است و ارتباط مستمر دولت و احزاب باید بستری برای شنیدن مطالبات مردم باشد.

