به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین آهی پیش از ظهر یکشنبه در نشست با احزاب سیاسی استان مرکزی اظهار کرد: آمار مشارکت در استان مرکزی و سایر مناطق کشور نشان‌دهنده ادامه امید مردم به گفت‌وگو و اصلاح امور است.

وی افزود: سهم احزاب مختلف از آرا نشان‌دهنده تلاش اصلاح‌طلبان و اصولگرایان برای حضور فعال است، اما غیبت بیش از ۵۰ درصد واجدان شرایط نیازمند بررسی و تحلیل دقیق است.

آهی تصریح کرد: برای نخستین بار، ارتباط ساختاری میان دولت و احزاب برقرار شده و این تعامل نیازمند استمرار و تقویت است تا صدای تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌ها منعکس شود.

وی با تأکید بر لزوم عبور از نگاه‌های جناحی، ادامه داد: انتخابات نباید ابزار تخریب شود و جریان‌های مختلف باید نقد سازنده ارائه دهند تا گفت‌وگوهای فکری به راه‌حل‌های عملیاتی منتهی شود.

برجام محصول تصمیم کل حاکمیت بود و تعامل با جهان باید ادامه یابد

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب گفت: برجام نتیجه تصمیم‌گیری کل حاکمیت بود و امروز نیز تعامل با جهان باید با رویکرد ملی و واقع‌گرایانه ادامه یابد.

وی افزود: مسائل داخلی نباید بهانه‌ای برای خوشحالی دشمنان کشور شود.

آهی ضمن تأکید بر لزوم شفافیت در فرآیندهای سیاسی ادامه داد: لیست‌های جناح‌های مختلف باید شفاف باشند تا مردم از نقش افراد در تصمیم‌سازی‌ها و عملکرد احزاب در تربیت نیروهای کارآمد مطلع شوند.

وی تاکید کرد: فضای سیاسی کشور نباید مبتنی بر برچسب‌زنی و حذف مخالفان اداره شود و احزاب باید با فعال شدن، نقش خود در دیپلماسی حزبی و مشارکت اجتماعی را ایفا کنند.

آهی با اشاره به جایگاه مجلس و ضرورت تفکیک قوا افزود: حضرت امام خمینی (ره) مجلس را عصاره فضایل ملت می‌دانستند و رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر اهمیت تفکیک قوا تأکید دارند.

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها گفت: دخالت نمایندگان در امور اجرایی و اعمال فشار بر استانداران یا فرمانداران، اصل نظارت و کیفیت اداره کشور را زیر سؤال می‌برد.

وی با تأکید بر اصول مردم‌سالاری دینی تصریح کرد: توسعه سیاسی کشور وابسته به شفافیت، گفت‌وگوی ملی، نقد سازنده و مشارکت احزاب است و ارتباط مستمر دولت و احزاب باید بستری برای شنیدن مطالبات مردم باشد.