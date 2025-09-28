به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین آهی پیش از ظهر یکشنبه در نشست با احزاب سیاسی استان مرکزی اظهار کرد: آمار مشارکت در استان مرکزی و سایر مناطق کشور نشاندهنده ادامه امید مردم به گفتوگو و اصلاح امور است.
وی افزود: سهم احزاب مختلف از آرا نشاندهنده تلاش اصلاحطلبان و اصولگرایان برای حضور فعال است، اما غیبت بیش از ۵۰ درصد واجدان شرایط نیازمند بررسی و تحلیل دقیق است.
آهی تصریح کرد: برای نخستین بار، ارتباط ساختاری میان دولت و احزاب برقرار شده و این تعامل نیازمند استمرار و تقویت است تا صدای تشکلها در تصمیمگیریها منعکس شود.
وی با تأکید بر لزوم عبور از نگاههای جناحی، ادامه داد: انتخابات نباید ابزار تخریب شود و جریانهای مختلف باید نقد سازنده ارائه دهند تا گفتوگوهای فکری به راهحلهای عملیاتی منتهی شود.
برجام محصول تصمیم کل حاکمیت بود و تعامل با جهان باید ادامه یابد
مشاور رئیسجمهور در امور تشکلها و احزاب گفت: برجام نتیجه تصمیمگیری کل حاکمیت بود و امروز نیز تعامل با جهان باید با رویکرد ملی و واقعگرایانه ادامه یابد.
وی افزود: مسائل داخلی نباید بهانهای برای خوشحالی دشمنان کشور شود.
آهی ضمن تأکید بر لزوم شفافیت در فرآیندهای سیاسی ادامه داد: لیستهای جناحهای مختلف باید شفاف باشند تا مردم از نقش افراد در تصمیمسازیها و عملکرد احزاب در تربیت نیروهای کارآمد مطلع شوند.
وی تاکید کرد: فضای سیاسی کشور نباید مبتنی بر برچسبزنی و حذف مخالفان اداره شود و احزاب باید با فعال شدن، نقش خود در دیپلماسی حزبی و مشارکت اجتماعی را ایفا کنند.
آهی با اشاره به جایگاه مجلس و ضرورت تفکیک قوا افزود: حضرت امام خمینی (ره) مجلس را عصاره فضایل ملت میدانستند و رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر اهمیت تفکیک قوا تأکید دارند.
مشاور رئیسجمهور در امور تشکلها گفت: دخالت نمایندگان در امور اجرایی و اعمال فشار بر استانداران یا فرمانداران، اصل نظارت و کیفیت اداره کشور را زیر سؤال میبرد.
وی با تأکید بر اصول مردمسالاری دینی تصریح کرد: توسعه سیاسی کشور وابسته به شفافیت، گفتوگوی ملی، نقد سازنده و مشارکت احزاب است و ارتباط مستمر دولت و احزاب باید بستری برای شنیدن مطالبات مردم باشد.
نظر شما