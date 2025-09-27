مشاور رئیس جمهور: وفاق ملی مبنای عمل دولت چهاردهم است

به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین آهی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی اظهار کرد: در دولت چهاردهم فضایی ایجاد شده است تا جوانان فرهیخته، دانشمند و توانمند ایران بتوانند در منصب‌های مدیریتی و وزارتی حضور یابند و به کشور خدمت کنند.

وی افزود: تجربه سال‌ها کار با جوانان در دانشگاه‌ها و مدارس نشان داده که این گروه‌ها سرمایه بزرگ کشور هستند و می‌توانند در تحقق برنامه‌های ملی اثرگذار باشند.

آهی تصریح کرد: در جلسات شورای راهبری، تلاش شد تا گزینه‌های جوان شناسایی و فرصت حضور آنها در عرصه مدیریت فراهم شود.

وی بر حضور بانوان در مدیریت‌های استانی و وزارتخانه‌ها تأکید کرد و ادامه داد: انتظار می‌رود بانوان در شوراهای اداری و مدیریت‌های کلان کشور حضوری فعال داشته و ظرفیت‌هایشان به‌طور کامل مورد استفاده قرار گیرد.

آهی تاکید کرد: اعتماد به جوانان و میدان دادن به آن‌ها، پیشرفت پروژه‌های ملی و تحولی در مدیریت کشور را به همراه خواهد داشت.

وی افزود: عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های جوانان نخبه و فرهیخته، کشور را از توانمندی‌های ارزشمند خود محروم می‌کند و پرورش و استفاده از استعدادهای جوان برای پیشرفت و توسعه ملی امری ضروری است.

صدای تشکل‌ها و احزاب، مسیر تحقق مطالبات مردم و کارآمدی دولت است

مشاور رئیس جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب گفت: امروز ضرورت دارد که صدای تشکل‌ها و احزاب شنیده شود تا زمینه تحقق مطالبات مردم فراهم آمده و کارآمدی دولت ارتقا یابد.

وی با تأکید بر اهمیت گفتمان ملی و وفاق اجتماعی افزود: وظیفه ما این است که هم مظلومیت مردم و هم کارآمدی دولت را از دل جامعه و تشکل‌ها به گوش مسئولان برسانیم و این مهم تنها از طریق تعامل مستمر با تشکل‌ها و احزاب قابل تحقق است.

آهی تاکید کرد: در صورتی که دولت چهاردهم قصد داشته باشد به چابکی برسد، ضروری است بخش خصوصی را به‌طور جدی مورد توجه قرار داده و به آن ارزش دهد.

وی افزود: تأکید ما در برخورد با کارمندان یا نیروها نیست، بلکه هدف فراهم آوردن فضایی مناسب برای ارائه خدمات مؤثر به مردم است.

دولت چهاردهم بدون سهم‌خواهی جناحی، فرصت را به همه نیروهای توانمند می‌دهد

مشاور رئیس جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب گفت: در دولت چهاردهم، وفاق ملی مبنای عمل است و از تمام نیروهای شایسته و کارآمد جریانات مختلف استفاده می‌شود.

وی افزود: حوزه دفاع ما محدود به نیروهای حاکمیتی نیست و هدف اصلی، ارائه خدمات و خدمت‌رسانی به تمامی مردم ایران است.

آهی تصریح کرد: دولت چهاردهم برآمده از مردم است و نقد منصفانه آن زمینه‌ساز بالندگی خواهد بود و از تشکل‌ها و احزاب انتظار داریم دیدگاه‌های خود را صریح بیان کنند.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و ایثار جوانان ایرانی افزود: اکنون وظیفه ما و مدیران دولتی است که پاسخ‌گوی مردم باشیم و اطمینان حاصل کنیم که صدای تمامی شهروندان، حتی کسانی که به ما رأی نداده‌اند، شنیده شود.

آهی تاکید کرد: استان مرکزی با برخورداری از ظرفیت‌های علمی و انسانی، باید در سطح ملی نقش‌آفرینی کند و دولت بر تحقق عدالت آموزشی و ارائه امکانات برابر به همه دانش‌آموزان، از جمله روستاییان، تأکید دارد.

بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های انسانی و تنوع قومی، عامل قدرت ملی و بازدارندگی ایران است

مشاور رئیس جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب گفت: استفاده از تمامی ظرفیت‌های انسانی و تنوع قومی در کشور، عامل اصلی قدرت ملی و بازدارندگی ایران در برابر فشارها و تهدیدات بیگانه است.

وی با تأکید بر اهمیت وفاق ملی و بهره‌گیری از ظرفیت همه نیروهای کشور افزود: دولت چهاردهم با اتکا به نیروهای شایسته و کارآمد از همه اقوام و جریانات سیاسی، قدرت ملی و بازدارندگی کشور را تقویت می‌کند.

آهی تصریح کرد: کشور ایران متعلق به همه ایرانیان است و همه باید در مسیر توسعه کشور تلاش کنند و حضور فعال اقوام مختلف در سمت‌های کلیدی، نشانگر عزم دولت برای تقویت وفاق ملی و عدالت اجتماعی است.

مشاور رئیس جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب با اشاره به دستاوردهای دولت چهاردهم در زمینه انتصاب مدیران ادامه داد: اکنون افراد از اقوام و جنسیت‌های مختلف در پست‌های کلیدی مدیریتی و اجرایی کشور حضور دارند و این رویکرد، موجب تقویت انسجام داخلی و افزایش توان کشور در مقابله با فشارهای خارجی می‌شود.

وی افزود: موفقیت در شرایط کنونی مستلزم همراهی نزدیک با مردم، شنیدن صدای همه شهروندان و تقویت تحمل و همدلی میان نیروهای داخلی است تا ایران بتواند با اقتدار و وحدت در عرصه بین‌المللی عمل کند.