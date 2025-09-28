به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر یکشنبه در نشست با احزاب سیاسی استان مرکزی اظهار کرد: در ماههای اخیر بیش از ۲۵ جلسه تخصصی با احزاب استان مرکزی برگزار شده است که هدف این نشستها فراهم کردن بستری برای گفتوگوی سازنده میان نخبگان و فعالان اجتماعی و سیاسی عنوان شده است.
وی افزود: با تأکید بر نقاط مشترک به جای اختلافات، فضای عمومی استان مرکزی به سمت همدلی و همکاری هدایت خواهد شد.
زندیهوکیلی تصریح کرد: استان مرکزی طی دو قرن گذشته، ۱۷ نخستوزیر و صدر اعظم به کشور معرفی کرده و پیشینه علمی و سیاسی این استان، ظرفیت مهمی برای تقویت مسیر توسعه امروز محسوب میشود.
وی ادامه داد: بهرهگیری از تجربههای مدیریتی و ظرفیتهای علمی و فناوری، جایگاه مهمی در تحقق اهداف توسعهای استان دارد.
استاندار مرکزی با اشاره به حرکت جمعی و اجتناب از عملکرد جزیرهای تاکید کرد: توسعه پایدار زمانی حاصل میشود که همه بخشها با همکاری و حرکت هماهنگ در کنار یکدیگر عمل کنند.
وی افزود: استفاده از ظرفیت دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اجتماعی و فرهنگی، یکی از اصول کلیدی برنامهریزیهای توسعهای استان مرکزی محسوب میشود.
زندیهوکیلی با اشاره به اهمیت تنوع دیدگاهها در تصمیمگیری گفت: حتی دیدگاههای مخالف میتوانند به تولید راهکارهای نوآورانه و ارتقای کیفیت سیاستگذاریها کمک کنند.
وی تصریح کرد: با افزایش تعداد صداها و دیدگاهها، دامنه تولید ایده و ارائه راهحلهای عملیاتی نیز گستردهتر خواهد شد.
نظر شما